Stresstests dreigen voor energieleveranciers

Na de val van Vlaamse Energieleverancier, een prijsbreker met ruim 70.000 klanten, denken Vlaams minister van Energie Zuhal Demir en verschillende parlementsleden aan strengere regels voor de sector, zoals stresstests.

De Vlaamse Energieleverancier vroeg maandagavond het faillissement aan, omdat de kleine jonge speler bezweek onder de forse stijging van de internationale elektriciteits- en gasprijzen. De ruim 70.000 klanten vallen niet zonder stroom of gas, omdat netbeheerder Fluvius optreedt als noodleverancier. Ze dreigen er wel een financiële kater aan over te houden.

In het Vlaams Parlement vroegen verschillende partijen aan Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) om te kijken of die slachtoffers gecompenseerd kunnen worden. Maar Demir ziet niet meteen redenen om daarop in te gaan en vraagt voorzichtig te zijn met beloftes die niet waargemaakt kunnen worden. 'Compenseren is complex en in strijd met de regels rond staatssteun.' De minister vreest voor een precedent. 'Stel dat een bouwbedrijf waaraan de burger voorschotten heeft betaald, failliet gaat, gaan we die dan ook compenseren?'

Wel wil de minister onderzoeken hoe dergelijke faillissementen vermeden kunnen worden. Regeringspartij CD&V pleitte als eerste voor het invoeren van stresstests, naar analogie van de bankensector. Daarbij wordt regelmatig nagegaan of bedrijven kunnen standhouden onder extreme omstandigheden. 'We moeten leveranciers strenger controleren voor ze op de markt komen, zodat we zeker zijn dat ze hun verplichtingen na kunnen komen', zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

Leveringsvergunning

Zo'n controle is er al. Wie stroom of gas wil leveren, moet nu een leveringsvergunning krijgen van de Vlaamse energiewaakhond Vreg. Die valt onder de conrole van het parlement. Daarvoor moeten onder andere de financiële capaciteiten bewezen worden. Daarnaast moeten die bedrijven jaarlijks een rapport aan de waakhond afleveren.

Die procedure kon het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier, een jonge speler op de markt, niet voorkomen. Vlaams Parlementslid Bruno Tobback (Vooruit) merkte op dat de leverancier tot vorige week de hoge quotering van vier of vijf sterren meekreeg van de Vreg in de vergelijkingstool V-test. 'Ofwel zijn de regels niet streng genoeg, ofwel is de controle niet grondig genoeg gebeurd', zegt hij. Hij vindt dat zowel de overheid als de Vreg is tekortgeschoten.

Ook bij andere partijen van de meerderheid en de oppositie klonken opmerkingen over falende regulering en toezicht. Er werden vragen gesteld over eerdere signalen dat het bedrijf in moeilijkheden zat. Demir had in oktober aangegeven dat een leverancier betalingsproblemen had, maar een naam werd nooit publiek genoemd. Dat is volgens de Vreg om alle kansen op een goede afloop te waarborgen.

Zuhal Demir Vlaams minister van Energie

Demir wil het toezicht onder de loep nemen. 'Zijn we misschien te soft? Moeten we de rol van toezichter verstrengen?' De minister voerde daarover gesprekken met de Vreg. 'Ik ben zelf voorstander van een stresstest', zegt Demir . 'Maar ik zeg niet dat we dat op dezelfde manier moeten doen als bijvoorbeeld bij de banken.'

De Vreg gaf aan bedenkingen te hebben bij zo'n stresstest. Die zou wel kunnen helpen leveranciers die in de problemen komen als de marktprijzen verdrie- of verviervoudigen te identificeren. Maar met de huidige gigantische prijssprongen - vertienvoudigingen of meer - zou een stresstest geen soelaas bieden, liet de Vreg aan Demir verstaan.

Vanuit de energiesector kwamen nog geen officiële reacties, maar er wordt wel gevreesd dat meer regelgeving het moeilijker zal maken voor nieuwe spelers.

André Jurres Energie-ondernemer

'De overheid wil nu meer politieagent spelen, maar slaat daarmee de bal compleet mis, want ze is zelf de hoofdoorzaak', vindt energie-ondernemer André Jurres, de oprichter van leverancier Wattplus/Essent Belgium. 'Er zitten serieuze systeemfouten in de liberalisering.'

Volgens Jurres is het grootste probleem dat energieleveranciers als incassobureau moeten optreden voor anderen. 'De netkosten en belastingen die ze moeten innen, lopen op tot 70 procent van de factuur. Dat leidt tot grote kosten en administratieve overlast, waaraan bedrijven kapotgaan. Men zou die netkosten en heffingen moeten afsplitsen in een aparte factuur van de netbeheerder.'

'En met de invoering van de digitale elektriciteits- en gasmeters kunnen de voorschotfacturen vervangen worden door het factureren van het werkelijke maandelijkse verbruik. Daarmee is het grootste deel van het probleem opgelost', zegt Jurres.