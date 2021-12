Stroomprijs negatief op oudejaarsavond

Na weken van historisch hoge elektriciteitsprijzen zijn de prijzen op 31 december uitzonderlijk laag.

Op de groothandelsmarkt Epexspot kost elektriciteit voor levering in België op de laatste dag van het jaar amper 9,68 euro per megawattuur. Dat zijn de laagste prijzen van heel Europa. In Frankrijk kost die blok stroom dezelfde dag 120 euro. De lage prijzen in ons land zijn het gevolg van de hoge productie van kerncentrales en windparken, de milde temperaturen en een relatief laag verbruik tijdens de vakantie.

-32 Tussen 20 en 21 uur bedraagt de marktprijs -32,27 euro.

Tijdens veel uren van de dag zijn de prijzen zelfs negatief. Tussen 20 en 21 uur bedraagt de marktprijs -32,27 euro. Negatieve prijzen komen wel vaker voor, maar zijn typisch voor zonnige vakantiedagen met veel productie uit zonnepanelen en weinig verbruik.

De extreem lage prijzen voor 31 december en mogelijk voor nog enkele andere vakantiedagen zijn een verlichting na de recordprijzen de voorbije maanden. Een week geleden, op kerstavond kostte stroom 280 euro per megawattuur. De weken voordien lag de dagprijs bijna continu boven 200 euro per megawattur. De verwachting is dat de elektriciteitsprijzen het grootste deel van de winter hoog blijven.