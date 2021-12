Techvrouw komt aan hoofd Franse milieugroep Suez

Sabrina Soussan (52) gaat in januari aan de slag bij Suez. Ze stapt over van het Zwitserse bedrijf Dormakaba, een specialist in toegangs- en beveiligingssystemen voor gebouwen, waar ze sinds begin dit jaar CEO was.

Voordien werkte ze 20 jaar voor de Duitse technologiegroep Siemens, waar ze het schopte tot hoofd van de divisie Mobility. Ze zetelt in de raad van bestuur van de Amerikaanse technologiegroep ITT. Soussan behaalde een ingenieursdiploma aan de École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique van Poitiers.

Bij Suez krijgt ze de leiding over een groep met een omzet van 7 miljard euro en 45.000 medewerkers. Maar het is een geamputeerde groep. Na een felle overnamestrijd moest Suez ermee instemmen een belangrijk deel van zijn internationale activiteiten - waaronder die in België - af te staan aan concurrent Veolia. Het afgeslankte Suez behoudt de water- en afvalactiviteiten in Frankrijk en enkele filialen in China en Australië. De operatie moet nog groen licht krijgen van Europa.