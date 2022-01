Uitstoot nieuwe gascentrale Vilvoorde ligt te hoog voor Europees groen label

Engie wil de huidige gascentrale in Vilvoorde vervangen voor een nieuwe centrale. Het haalde daarvoor subsidies binnen via een capaciteitsveiling, maar is nog steeds niet zeker van de bouwvergunning.

De Europese Commissie legt de laatste hand aan plannen om bepaalde investeringen in gas- en kerncentrales een groen duurzaamheidslabel te geven. De geplande nieuwe gascentrale in Vilvoorde zal te veel CO2 uitstoten om daar aanspraak op te maken, zo blijkt uit gelekte ontwerpteksten.

Voor hernieuwbare energie is het groene label al langer goedgekeurd. Door het te beperken tot echt klimaatvriendelijke projecten, wil Europa 'greenwashing' helpen tegengaan en investeerders overhalen om geld te steken in de omslag naar een koolstofvrije samenleving. Bovendien overweegt Europa om de taxonomie ook in rekening te nemen bij bepaalde vormen van Europese financiering, waarbij projecten zonder groen label uit de boot zouden vallen.

In de overgangsfase naar een klimaatneutrale toekomst wil de Europese Commissie ook tijdelijk een groen label voor gas en kernenergie. Beide zijn nodig in de transitie naar meer duurzame energiebronnen, luidt de redenering.

De piekende energieprijzen maakten de kwestie de jongste maanden politiek bijzonder gevoelig. Europees commissaris voor Industrie Thierry Breton liet half december al verstaan dat zowel gas als kernenergie een duurzaamheidslabel krijgen. Wel worden voorwaarden verbonden aan dat groene label, wat betreft de uitstoot, de graad van vervuiling en de technologische vernieuwing.

270 gram CO2/kWH Het Europese duurzaamheidslabel blijft voorbehouden voor investeringen in nieuwe gascentrales die ten hoogste 270 gram CO2 per kilowattuur uitstoten.

Over de precieze voorwaarden draait de Europese lobbymachine al ruim een jaar op volle toeren. Europese experten wilden het groene label liefst voorbehouden voor investeringen in gascentrales die ten hoogste 100 gram CO2 per kilowattuur uitstoten.

In een - nog niet goedgekeurde - ontwerptekst die op nieuwjaarsdag uitlekte, is sprake van een plafond dat bijna drie keer zo hoog ligt: op 270 gram CO2 per kilowattuur. Wel moeten investeringen in een nieuwe gascentrale tegelijk leiden tot de sluiting van een meer vervuilende 'fossiele' centrale om aanspraak te kunnen maken op het groene label. Bovendien moeten ze technologisch in staat zijn om koolstofarme gassen te verbranden én moet de bouwvergunning binnen zijn voor eind 2030.

Vilvoorde

Met het oog op de volledige kernuitstap zet ook de Belgische federale regering in op nieuwe gascentrales als overgangscapaciteit naar een klimaatneutrale toekomst. Na een capaciteitsveiling haalde elektriciteitsproducent Engie subsidies binnen voor twee gascentrales, waaronder één in Vilvoorde.

De verwachte uitstoot van die centrale, waarvan de vergunning nog steeds onzeker is, ligt volgens het goedgekeurde milieu-effectenrapport op zo'n 320 gram CO2 per kilowattuur. Als ze er komt zoals momenteel voorzien, zal de centrale in Vilvoorde dus niet kunnen rekenen op het Europese groene label zoals dat in de ontwerpteksten opduikt.

Engie werkt momenteel trouwens aan een bijgestuurde aanvraag voor Vilvoorde, nadat Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir de oorspronkelijke vergunning weigerde. Het grote struikelblok voor Vlaanderen is echter niet de CO2-uitstoot, maar wel de jaarlijkse uitstoot van 107.000 kilo ammoniak.

Het valt af te wachten op welke punten de nieuwe vergunningsaanvraag zal afwijken van de oorspronkelijke aanvraag. Engie-woordvoerder Olivier Desclée kon daarover zaterdag geen bijkomende details vrijgeven. Het al dan niet halen van het Europese groene label is hoe dan ook geen voorwaarde voor een vergunning.

Kerncentrales

Bij investeringen in kerncentrales beperken de gelekte ontwerpteksten het Europese duurzaamheidslabel tot projecten met uitgewerkte plannen, financiële middelen en een site voor de berging van het radioactief afval. En alle noodzakelijke vergunningen moeten voor 2045 binnen zijn.

Ook investeringen in een levensduurverlenging van kerncentrales kunnen als groen bestempeld worden, zo blijkt nog uit de draft. Voorwaarde is wel dat ze 'aanpassingen en verbeteringen omvatten op vlak van veiligheid', om te verzekeren dat ze voldoen aan 'de hoogst mogelijke veiligheidsvoorwaarden'.