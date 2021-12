Van der Straeten wil dividenden Electrabel beteugelen

Minister van Energie Tinne Van der Straeten wil met een strenge waakhond garanderen dat Electrabel de miljarden voor de nucleaire opkuis betaalt. Zomaar dividenden doorsluizen naar Parijs kan niet meer.

In het regeerakkoord was er nog sprake van Synatom, de miljardenspaarpot voor de nucleaire opkuis, mogelijk uit handen te halen van Engie Electrabel, de uitbater van de Belgische kerncentrales. Maar de tijd is nog niet rijp, vindt energieminister Tinne Van der Straeten (Groen), die een studie heeft besteld om de piste te onderzoeken.

Wel heeft ze nieuwe, strengere wetgeving klaar om te garanderen dat geld beschikbaar zal zijn om de ontmanteling van de kerncentrales, de behandeling en de berging van het langlevend hoogradioactief afval te financieren.

Met een wetsontwerp wil ze verzekeren dat de nodige 41 miljard euro deze eeuw voor de nucleaire werf beschikbaar is.

Er komt daarbij strenger toezicht door een gespecialiseerde commissie.

Electrabel zal vooraf goedkeuring moeten krijgen voor het dividenden mag uitbetalen aan het moederbedrijf Engie.

In totaal loopt de factuur deze eeuw op tot nominaal 41 miljard euro. Synatom, waarin Electrabel 14 miljard euro aan nucleaire provisies heeft opzijgezet, moet in die periode via een gediversifieerde beleggingsportefeuille 27 miljard euro rendement opleveren om die uitgaven te financieren.

Omdat de vrees leeft dat uiteindelijk niet genoeg geld beschikbaar zal zijn, wil Van der Straeten met een wetsontwerp strenge controles invoeren. Electrabel wordt in een keurslijf gedwongen waarin het tegen 2030 9,1 miljard euro aan openstaande leningen aan Synatom moet terugbetalen. Daarnaast krijgt de toezichthoudende Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV) een verregaande controletaak.

Als Electrabel nog dividenden wil uitkeren aan het Franse moederbedrijf Engie, zal het eerst goedkeuring moeten krijgen van de commissie. De CNV, waarin specialisten en topambtenaren zetelen, moet voorkomen dat kapitaalbeslissingen genomen worden die Electrabel in België zodanig verarmen dat het niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. De voorbije jaren ontstond zenuwachtigheid in de Wetstraat nadat Electrabel in twee schijven 2,4 miljard euro dividenden had uitbetaald aan de hoofdzetel in Parijs.

De toezichthouder zal ook adviezen uitbrengen over de investeringspolitiek van Synatom en cruciale financiële beslissingen van Electrabel. Die adviezen zijn niet vrijblijvend. Als Electrabel ze naast zich neerlegt of een dividend uitkeert zonder goedkeuring, kunnen dwangsommen volgen. Ook strafrechtelijke vervolging door het parket met boetes die kunnen oplopen tot 40 miljoen euro en gevangenisstraffen tot twee jaar voor de verantwoordelijken behoren tot de mogelijkheden.

Bedrag kan oplopen

De factuur kan nog oplopen als de plannen voor de berging van het kernafval nog wijzigen.

Volgens de huidige ramingen zal 8 miljard euro nodig zijn voor de ontmanteling van de kerncentrales in Doel en Tihange. Daarnaast is in 33 miljard euro voorzien voor het beheer van de verbruikte splijtstof en de berging van dat langlevend hoogradioactief afval. Die kostenraming houdt rekening met het referentiescenario van een geologische berging 400 meter onder de grond. Daarover moet nog een beslissing genomen worden.