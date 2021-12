Vivaldi dwingt engie miljarden voor nucleaire opkuis te betalen

Voor de opkuis van de kerncentrales is 41 miljard euro nodig. Met een wet wil minister van Energie Tinne Van der Straeten garanderen dat Electrabel het geld effectief beschikbaar stelt. Zomaar dividenden uitkeren aan Parijs kan niet meer.

Om de ontmanteling van de Belgische kerncentrales en de berging van het nucleair afval te financieren is tot 2100 een nominaal bedrag nodig van 41 miljard euro. Daarvoor zal de nucleaire spaarpot Synatom aangesproken worden, een dochterbedrijf waarin Engie Electrabel eind vorig jaar 14 miljard euro nucleaire provisies had opzijgezet om de opkuis te financieren. Maar al lang leeft de vrees dat het geld niet beschikbaar zal zijn als het zover is. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legt daarom een wetsontwerp op de regeringstafel dat via een striktere controle moet garanderen dat de volledige factuur wordt afgedekt.

De beste garantie voor de beschikbaarheid van de nodige fondsen is een sterk Electrabel. Tinne Van der Straeten Minister van Energie

Het grootste deel van de Synatom-spaarpot staat niet effectief op een rekening. Electrabel mocht het aan zichzelf ontlenen om allerhande energieprojecten elders in de wereld te financieren. Maar die praktijk, zonder gespreide beleggingsportefeuille, houdt grote risico’s in. Mocht Electrabel overkop gaan, dan dreigt een miljardenput achter te blijven waarvoor de belastingbetaler zou opdraaien. In haar aangepaste wet voorziet Van der Straeten dat Electrabel tegen 2030 het totale bedrag aan uitstaande leningen, goed voor 9,1 miljard euro, terugbetaalt aan Synatom.

Langste werf ooit

9,1 miljard nucleaire provisies Tegen 2030 zal Electrabel 9,1 miljard euro moeten storten in de nucleaire spaarpot Synatom.

Electrabel had zich eind 2019 al geëngageerd om een belangrijk deel terug te betalen. Tegen eind 2025 zou het volledige bedrag aan leningen voor het beheer van verbruikte splijtstof, toen 6 miljard euro, worden afgelost aan Synatom. Die kalender wil Van der Straeten wettelijk verankeren.

Daarnaast gaat ze een stap verder. Ze wil Electrabel opleggen ook de openstaande 4,5 miljard euro leningen terug te storten waarin voorzien is voor de ontmanteling van de centrales. Electrabel krijgt daarvoor tot eind 2030. Ondertussen moet Synatom uitgroeien tot een gediversifieerd beleggingsfonds dat de komende 80 jaar 27 miljard euro aan rendement moet opleveren, genoeg om alle kosten te dekken.

Lees meer Is er genoeg geld voor langste werf ooit?

‘De ontmanteling en berging is de langste, duurste en meest delicate werf die ons land ooit heeft gekend’, zegt Van der Straeten. ‘De werken zullen minstens tot 2135 duren en tot 41 miljard euro kosten. Engie Electrabel is verantwoordelijk voor de uitstaande miljardenfactuur van kernenergie. Dat verankeren we steviger in de wet.’

Boetes en gevangenisstraf

Van der Straeten voorziet in een striktere controle op Electrabel en diens nucleaire spaarpot. De Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV), die om de drie jaar vastlegt hoeveel provisies in Synatom worden gestort, krijgt een verregaande controlebevoegdheid. Als een regulator zal die erop toezien dat Engie, het Franse moederbedrijf van Electrabel, zich niet geleidelijk ontdoet van de Belgische nucleaire activiteiten en de rekening afwentelt op de belastingbetaler.

Electrabel zal vooraf goedkeuring moeten krijgen voor kapitaalsbeslissingen die het bedrijf kunnen verarmen.

Electrabel zal vooraf goedkeuring moeten krijgen van de CNV voor kapitaalsbeslissingen die mogelijk het bedrijf verarmen. Als Electrabel dividenden wil uitkeren aan het moederbedrijf in Parijs, zoals de voorbije jaren, zal het eerst groen licht moeten krijgen van de CNV. In de bijzondere commissie zetelen nucleaire en financiële experts en verschillende topambtenaren die zullen beoordelen of Electrabels terugbetalingscapaciteit in het gedrang komt.