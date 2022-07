Vlaams minister van Energie Zuhal Demir stelt een rechtszaak in bij het Brusselse hof van beroep tegen de beslissing van de Vlaamse energieregulator VREG om het capaciteitstarief ongewijzigd in te voeren op 1 januari 2023. 'De energiecrisis is niet het moment voor een hervorming die de factuur voor te veel mensen doet stijgen.'