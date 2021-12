Vlaamse Energieleverancier failliet verklaard

De rechtbank stelde twee curatoren aan: meesters Maarten Bentein en Michiel Verraes. Het is de tweede keer in enkele maanden tijd dat een energieleverancier in België de boeken neerlegt door de hoge energieprijzen. In september verklaarde de ondernemingsrechtbank van Luik het bedrijf Energy2Business al failliet, dat elektriciteit en aardgas aan de professionele markt leverde in Wallonië en Brussel.