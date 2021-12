Vlaamse Energieleverancier vraagt faillissement aan

De Vlaamse Energieleverancier, een kleinere leverancier met 70.000 Vlaamse klanten, legt de boeken neer. Het bedrijf kan de aanhoudende hoge energieprijzen niet langer het hoofd bieden.

Zo’n 70.000 Vlaamse gezinnen zullen net nu de energieprijzen heel hoog staan op zoek moeten naar een nieuwe leverancier. De Vlaamse Energieleverancier heeft het faillissement aangevraagd, meldde de VRT en werd bevestigd aan De Tijd. De handelsrechter beslist dinsdag over de zaak.

Er circuleerden al langer geruchten dat de Vlaamse Energieleverancier in de problemen zat door de hoge energieprijzen. Het bedrijf zou onvoldoende cashbuffers hebben om de recordprijzen voor elektriciteit en aardgas te kunnen opvangen. Het bedrijf oogstte een storm van protest nadat het eenzijdig de maandelijkse voorschotten op de energiefactuur had opgetrokken.

Het bedrijf werd in 2019 actief als prijsbreker op de Vlaamse markt. In de sector wordt gefluisterd dat het zich onvoldoende had ingedekt waardoor het op de groothandelsmarkt nu heel dure stroom moet inkopen om zijn leveringen aan klanten te kunnen voldoen.

Als de rechter het faillissement bevestigt, vallen klanten niet zomaar zonder stroom of gas. Ze krijgen in eerste instantie energie geleverd via de netbeheerder Fluvius, in afwachting van het vinden van een nieuwe leverancier.

Noodleverancier

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zegt dat het in de eerste plaats slecht nieuws is voor de klanten.

'We moeten prioritair voor hen voor oplossingen zorgen. Fluvius en VREG zijn dan ook gevraagd de nodige voorbereidingen te treffen voor het geval de rechtbank dinsdag beslist tot het failliet van een leverancier.’

‘Laat er geen twijfel over bestaan: de huidige Vlaamse regelgeving zorgt ervoor dat, indien een energieleverancier failliet gaat, niemand zonder elektriciteit of aardgas zal vallen’, zegt Demir.

Voorschotten

‘De procedure is wettelijk vastgelegd: als het faillissement van een energieleverancier wordt uitgesproken zal Fluvius gedurende 60 dagen optreden als noodleverancier voor gezinnen en bedrijven in Vlaanderen’, zegt Björn Verdoodt, woordvoerder van de netbeheerder.

Uit ervaringen uit het verleden weten we dat een groot deel van de klanten zeer snel vertrekt omdat ze elders betere tarieven vinden. Björn Verdoodt Woordvoerder Fluvius

‘We kunnen de taak technisch aan, maar het is niet de bedoeling dat de klanten van een leverancier lang bij Fluvius blijven. Ze moeten zo snel mogelijk naar een commerciële leverancier overstappen. We zullen hen daar per mail en brief duidelijk van op de hoogte brengen. Dat is ook in het belang van de klanten zelf: de tarieven die Fluvius aanrekent moeten kostenreflectief zijn.’ Met de hoge marktprijzen van vandaag betekent dat Fluvius zelf elektriciteit en aardgas zeer duur moet inkopen en dat de tarieven die zullen worden aangerekend bij de duurste van de markt zullen zijn.

‘Uit ervaringen uit het verleden weten we dat een groot deel van de klanten zeer snel vertrekt omdat ze elders betere tarieven vinden’, zegt Verdoodt.

Wie na 60 dagen toch geen contract tekent, riskeert echter niet zonder stroom of gas te vallen. Netbedrijven mogen klanten nooit zonder energie zetten in de winterperiode (die loopt van 1 december tot 1 maart).

Wie te hoge voorschotten betaalde, bijvoorbeeld omdat recent zonnepanelen geïnstalleerd werden, riskeert bij een faillissement het geld dat hij te veel betaalde kwijt te zijn. Andersom kan wie te lage voorschotten betaalde zich nog aan een slotfactuur verwachten wanneer een curator een faillissement afwikkelt.

Faillissementengolf

Energiespecialisten vrezen al een tijdje voor faillissementen. Leveranciers die hun klanten vaste energieprijzen aanbieden en die daarvoor onvoldoende vooraf op de markt hebben aangekocht, riskeren door de huidige torenhoge prijzen tegen forse verliezen te moeten inkopen. Ook de voorfinanciering wanneer de maandelijkse voorschotten van klanten onvoldoende blijken of bij wanbetalingen, vormen een aanzienlijk risico voor leveranciers.