Vrees dat gascrisis ook volgend jaar zal aanhouden

Fors hogere kosten voor kunststofverwerkers

CEO DBP Myriam De Brucker: ‘Met de prijsverhogingen zijn we onze marge kwijt’

Dat de hogere energieprijzen chemicaliën en plastics fors duurder maken, ondervond ondernemer Myriam De Brucker dit jaar. Haar familiebedrijf DBP maakt verpakkingen voor voedsel, van brooddozen en invriespotjes tot de verpakking van verse producten

in supermarkten. ‘De prijzen van kunststoffen zijn dit jaar verdubbeld. Die maken 30 tot 40 procent van de totale kosten uit. Maar ook de prijzen voor energie voor de machines en verpakkingsmateriaal als hout en karton zijn fors gestegen. Ik moet er geen tekening bij maken dat het er niet goed uitziet’, zegt De Brucker.

‘Vaak moeten we de prijsverhogingen gewoon ondergaan. Omdat we voor de voedingssector werken hebben we gecertificeerde leveranciers en kunnen we niet snel van leverancier veranderen. We leggen de volumes regelmatig vast, maar krijgen de prijs pas de maand nadien.’

‘Bij de retailklanten moeten prijsverhogingen drie maanden op voorhand aangetekend gemeld worden en is er niet altijd begrip voor de verhoging, waardoor we niet alles kunnen doorrekenen. Maar we doen er alles aan om een goede service te garanderen en een tijdelijke oplossing te vinden voor dit probleem.’

‘We gingen een goed jaar hebben qua omzet, maar met die prijsverhogingen zijn we onze marge kwijt.’ De Brucker denkt dat het familiebedrijf met wortels tot 1928 het wel zal overleven, mede dankzij de steun van moederbedrijf Euronyl.

Wim Teblick, CEO Teblick: ‘Kunststof was tien jaar stabiel, nu schiet de prijs omhoog’

‘We krijgen elke maand minimaal één prijsaanpassing. De ene keer is de reden energie, dan weer logistiek of een tekort op de markt. Het effect is gigantisch. De kunststoffenprijzen zijn dit jaar met 60 procent gestegen’, zegt Wim Teblick, de CEO van Teblick. Het bedrijf is een grote inkoper van kunststofbuizen en platen voor op maat gemaakte industriële installaties voor processen waar metaal geen optie is. Het gaat om water- of luchtzuiveringselementen voor de chemische industrie tot productiemodules voor de chipsector met klanten van de VS tot Australië.

‘Sommige leveranciers zijn zo beleefd te melden dat de prijzen de komende maand zullen verhogen en dan ga je als een gek bestellen. Anderen sturen een bericht dat per vandaag de prijzen met 30 procent zijn verhoogd’, zegt Eline van Breukelen van Teblick.

De hogere prijzen doorrekenen is moeilijk. ‘Wij zijn de laatste schakel: het project is al verkocht en gebudgetteerd’, zegt Teblick. De forse prijsstijgingen voor kunststoffen zijn een nieuwe zaak. ‘Ze waren de voorbije tien jaar zeer stabiel en als er al eens een stijging was, viel de prijs nadien terug. Nu schiet die omhoog en is de vraag of die weer zakt of op een nieuw peil komt.’