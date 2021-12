Waals adviesorgaan: 'Sluiting kerncentrales kost ons duizenden jobs'

De krant La Dernière Heure kreeg inzage in een brief van de Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE) aan de Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS). In dat overlegorgaan zijn vakbonden, werkgevers en een aantal milieuorganisaties verenigd. In hun brief waarschuwen ze voor de gevolgen van de kernuitstap.