Premier Alexander De Croo mag zich opmaken voor moeilijke onderhandelingen in Parijs over het openhouden van twee kerncentrales. Zijn tegenspeler Jean-Pierre Clamadieu, de voorzitter van de Franse energiegroep Engie, belooft zijn vel duur te verkopen. Toch leeft in de Wetstraat het geloof dat een gunstige deal haalbaar is. ‘De relaties zijn beter dan ooit.’