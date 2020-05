'0 euro schulden, maar banken willen Maxi Toys niet redden'

Nooit in zijn 30-jarige bestaan maakte Maxi Toys verlies. Tot in 2019, toen de Nederlandse Blokker-groep de Belgische speelgoedketen verkocht en weer kocht. Nu dreigt een faillissement. 'De Waalse overheid wou ons redden, maar de banken niet', zegt CEO Alain Hellebaut.

Alain Hellebaut beleeft een loodzware week. Toen de banken maandag zijn vraag om een noodlening afwezen, wist hij dat hij dinsdag de rechter zou moeten vragen zijn speelgoedwinkelketen Maxi Toys te beschermen tegen haar schuldeisers. Zo geschiedde, en binnenkort vraagt hij een Franse rechter hetzelfde voor zijn Franse winkels. 'Ik hoop zo veel mogelijk jobs te redden', zegt hij. Maar als geen overnemer opdaagt, volgt een faillissement.

Het contrast met anderhalf jaar geleden is groot. Toen mocht Hellebaut - al tien jaar bij het bedrijf, waarvan vijf als CEO - op een congres van het winkelvakblad RetailDetail aan meer dan honderd collega-winkeliers uitleggen waarom zijn bedrijf wel winst maakte, terwijl speelgoedketens als Toys 'R' Us en La Grande Recré failliet gingen. Maxi Toys had nooit verlies gemaakt sinds de Belg Philippe Paré de keten in 1987 oprichtte.

Blokker

Hoe komt het dat Hellebaut dinsdag zijn 1.200 personeelsleden - van wie 560 Belgen - zo'n slecht nieuws moest brengen? De coronacrisis speelt een grote rol. Doordat de winkels al anderhalve maand dicht zijn, daalde de omzet de voorbije maand 93 procent.

Dat wij nul euro bankschulden hebben en onze solvabiliteit 60 procent is, kan de banken niet overhalen ons een noodkrediet te geven. Vincent Deper Financieel directeur

Maar de neergang begon al in 2017, toen de Nederlandse Blokker Holding al haar ketens behalve de oerketen Blokker te koop zette. Maxi Toys werd in januari 2019 overgenomen door het Portugese investeringsfonds Green Swan.

'Op papier was dat een goede koper', zegt Hellebaut. 'We konden geen beroep meer doen op leningen van Blokker, maar Green Swan zou voor geld zorgen. Toch kwam de 9 miljoen euro die we nodig hadden er niet.' Enkele leveranciers roken onraad en weigerden nog zaken te doen met Maxi Toys.

Daardoor kon de keten onvoldoende speelgoed kopen voor het najaar van 2019, met daarin de cruciale feestdagen. Tussen oktober en eind december boekt de keten de helft van haar 210 miljoen euro omzet. Maxi Toys ging eind vorige zomer het najaar in met maar 70 procent van het nodige speelgoed.

De Portugezen verkochten de Belgische keten in september weer aan Blokker Holding, dat toen hernoemd was als Mirage. 'Mirage voorzag meteen in onze kredietbehoefte van 16 miljoen euro en daar ben ik nog steeds dankbaar voor', zegt Hellebaut. 'Eind oktober hadden we weer voldoende speelgoed. Maar net als bij veel andere ketens viel de verkoop in het najaar tegen. Zo werd 2019 een verliesjaar.' Dat kwam ook doordat Green Swan Maxi Toys had samengevoegd met de verlieslatende keten Bart Smit.

Waalse overheid

Zwakker dan ooit begon Maxi Toys aan 2020. En toen kwam corona.

MAXI TOYS Opgericht in 1987.

In 1997 overgenomen door Blokker Holding (nu Mirage).

Aantal winkels: 200 winkels in België, Frankrijk en Zwitserland.

Aantal medewerkers: 1.200, van wie ruim 500 in België.

Omzet: 200 miljoen euro.

Brutobedrijfswinst (ebitda): negatief

Al snel werd duidelijk dat Maxi Toys 30 miljoen euro nodig heeft. Op Mirage hoeft Hellebaut niet meer te rekenen. Dat heeft in eigen land genoeg problemen met Blokker. 'De Waalse overheid wou via haar investeringsfonds Sogepa kredieten verschaffen (Maxi Toys is een Waals bedrijf, red.), maar voor elke euro die ze op tafel zou leggen, moest er een euro privékapitaal zijn', zegt financieel directeur Vincent Deper.

De banken stonden op de rem vanwege de coronacrisis. 'Het duurde lang voor duidelijk was hoe het coronasteunfonds precies werkt. Uiteindelijk bleek dat banken de eerste 3 procent kredietverlies zelf moeten dekken', zegt Deper. 'Bovendien geven banken voorrang aan bestaande klanten die steun vragen. Dat wij nooit bij banken hebben geleend, nul euro bankschulden hebben en onze solvabiliteit 60 procent is, kan de banken niet overhalen.' In Frankrijk ketste een deal met enkele banken af omdat één bank weigerde.

'Het is moeilijk te vatten', zegt Hellebaut, die zich sterk maakt dat zijn bedrijf een lening binnen het jaar kan afbetalen. Hij verwacht dat de verkoop de komende maanden een hoge vlucht neemt. 'Mensen brengen door corona de zomer thuis door, terwijl wij sterk staan met buitenspeelgoed zoals zwembaden. We hebben ook genoeg voorraad voor de komende maanden.'

-93% Corona Doordat de winkels al anderhalve maand dicht zijn, daalde de omzet de voorbije maand 93 procent.

Wanneer maandag de winkels weer open mogen van de regering doet ook Maxi Toys de deuren opnieuw open. Maar niet alle winkels. 'We openen 34 van onze 58 Belgische verkooppunten', zegt Hellebaut. 'Het gaat om onze grootste winkels, waar we de veiligheid kunnen garanderen. De voormalige Bart Smit-winkels openen we niet, omdat die vrij klein zijn. Maar we doen wel enkele tests, zodat we ook die winkels snel weer kunnen openen.'