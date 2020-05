'10.000 bezoekers in Wijnegem Shopping Center zou fantastisch zijn'

In de grote shoppingcentra openen vandaag meer dan 1.000 winkels. De centra zijn klaar voor een stormloop, al wordt die niet verwacht.

Hoeveel mensen gaan vandaag winkelen in Wijnegem Shopping Center als dat opnieuw opent? Hans Van Laer, marketing manager bij Ceusters, de grootste beheerder van shoppingcenters in het land, durft nauwelijks een voorspelling te doen. 'Ervaring in het buitenland leert dat het vaak begint met 30 à 50 procent van het aantal bezoekers van voor de lockdown. Vergeet ook niet dat de horecazaken dichtblijven. Vorig jaar verwelkomde Wijnegem op maandag gemiddeld 20.000 bezoekers. 10.000 op de eerste winkeldag zou fantastisch zijn.'

Op een gemiddelde zaterdag ontvangt Wijnegem 40.000 bezoekers, op topverkoopdagen een paar tienduizenden extra.

Beter dan in winkelstraat

In een shoppingcenter kunnen de coronamaatregelen beter gehandhaafd worden dan in een winkelstraat. Ingrid Ceusters Topvrouw Ceusters

Het belangrijkste is op de eerste dag te bewijzen dat de bezoekers veilig en met een goed gevoel kunnen winkelen in de shoppingcenters. Van Laer is daar vrij gerust in.

Toch weten de centra ze de perceptie tegen hebben. Veel shoppers vrezen de massale bezoekersstromen. Ceusters, AG Real Estate en Wereldhave Belgium, de belangrijkste drie beheerders van shoppingcenters, hebben daarom een gezamenlijk relanceplan uitgewerkt. 'De beheerder van een shoppingcenters heeft op zijn privéterreinen alles in handen. Hij kan in de praktijk de coronamaatregelen beter handhaven dan in een winkelstraat', benadrukt Ingrid Ceusters.

Het aantal aanwezige bezoekers in de gesloten shoppingcenters wordt net als in de winkels zelf beperkt tot één bezoeker per 10 vierkante meter. Waar mogelijk monitoren de beheerders de bezoekersaantallen voortdurend in real-time. De drie beheerders verwachten niet dat het maximumaantal gehaald wordt.

Mondmaskers

Wie geen mondmasker bij zich heeft, kan zich er een aanschaffen aan een infobalie of automaat. Ceusters en AG Real Estate stellen ze gratis ter beschikking. Wereldhave Belgium vraagt een kleine bijdrage, maximaal 2 euro, voor een goed doel.

De shoppingcenters in België hielden de voorbije jaren meer dan behoorlijk stand op de retailmarkt. E-commerce heeft er, met uitzondering van enkele kleinere centra, nog niet geleid tot schrijnende leegstand. Ook de periode van de terroristische aanslagen zijn ze vrij goed te boven gekomen. Vorig jaar telden de belangrijkste 23 shoppingcenters van het land ruim 118 miljoen bezoekers (-0,88 procent).