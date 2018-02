10 procent meer dividend bij Ahold Delhaize

De operationele kasstroom van de Nederlandse supermarktgroep Ahold Delhaize is vorig jaar met 4,5 procent gestegen.

De onderliggende ebitda bedroeg in 2017 op pro-formabasis 4,3 miljard euro. Daardoor steeg de marge van 6,5 procent naar 6,8 procent. Dat de eigenaar van supermarktketens zoals Albert Heijn en Delhaize vorig jaar 62,7 miljard euro (+0,6%) omzet boekte, maakte het bedrijf vorige maand al bekend.

De onderliggende winst per aandeel van Ahold Delhaize klopt af op 1,27 euro. Dat is nipt onder de analistenconsensus van Bloomberg, die rekende op 1,29 cent.

Het dividend stijgt naar 63 cent. Vorig jaar konden aandeelhouders rekenen op 57 cent. Ook dat was 10 procent meer dan een jaar voordien.

Meer winst in Amerika

In de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize zo'n 60 procent van zijn omzet boekt, kan de warenhuisgroep hogere winstmarges voorleggen. De markt staat er al enkele jaren onder druk en herstelt van een regelrechte prijzenoorlog, maar desondanks slaagden de Ahold Delhaize-ketens er vorig jaar in meer omzet te boeken.

Bij de ene dochter - Ahold USA - steeg de omzet met 0,1 procent naar 25,8 miljard dollar. Door de sterke dollarkoers, wordt de stijging in euro's een daling van 1,8 procent (22,9 miljard euro). De onderliggende ebitda-marge stijgt wel van 6,8 procent naar 7 procent .

Bij de andere Amerikaanse dochter - Delhaize America - steeg de omzet in dollars met 1,3 procent naar 17,4 miljard. In euro's was er een daling van 0,7 procent naar 15,4 miljard. De ebitda-marge steeg van 6,6 naar 7,2 procent.