108 jobs verdwijnen door faillissement Maxi Toys-winkels

Het van oorsprong Belgische Maxi Toys kwam in augustus in Franse handen, maar niet alle winkels worden gered.

Het is de Belgische speelgoedwinkelketen Maxi Toys niet gelukt al zijn winkels van de ondergang te redden. 26 winkels vragen maandag het faillissement aan, meldt het bedrijf. Het gaat om 24 Vlaamse en twee Waalse verkooppunten. Ze dragen de naam Maxi Toys, maar heetten enkele jaren geleden nog Bart Smit. Door het faillissement verliezen 108 mensen hun job.

Het was al duidelijk dat het lot van de speelgoedwinkels aan een zijden draadje hing. Maxi Toys vroeg de rechtbank in mei bescherming tegen zijn schuldeisers. De keten zat al in de problemen door een woelig overnameparcours. Ze was eerst jarenlang in handen van de Nederlandse Blokker-groep, die ze in 2019 verkocht aan het Portugees investeringsfonds Green Swan. Dat verkocht Maxi Toys minder dan een jaar later opnieuw aan de eigenaar van Blokker.

Verlies

Bij bedrijven uit de speelgoedsector was er de afgelopen maanden weinig of geen interesse voor die winkels. Alain Hellebaut CEO Maxi Toys

Maxi Toys raakte volgens topman Alain Hellebaut ondergefinancierd, kon te weinig speelgoed inkopen en verkocht in de eindejaarsperiode van 2019 minder speelgoed dan gehoopt. Voor het eerst in zijn geschiedenis maakte de in 1987 opgerichte keten verlies. Toen gaf corona de doodsteek. De winkels moesten begin dit jaar twee maanden dicht.

Voor de 174 grootste winkels dook in augustus een overnemer op: de Franse sectorgenoot King Jouet. De overnomen winkels liggen in Zaventem, Franstalig België en Frankrijk. De familie Gueydon, die King Jouet in 1875 oprichtte, redde 826 van de 1.200 jobs. De winkels blijven Maxi Toys heten.

Moeilijke tocht

Samen met de rechtbank ging Maxi Toys op zoek naar een overnemer voor de overblijvende voormalige Bart Smit-winkels. Dat is dus niet gelukt.