110 jobs bedreigd door vertrek modeketen New Look uit België

De Britse modeketen New Look sluit zijn zes Belgische winkels. De Belgische tak vraagt het faillissement aan.

New Look trekt zich terug uit België en daardoor zijn de jobs van 110 mensen in gevaar. Dat heeft de directie volgens het persbureau Belga meegedeeld aan het personeel. New Look heeft zes winkels in België en richt zich vooral op tieners.

Recente financiële gegevens over New Look Belgium zijn niet voorhanden. In het boekjaar dat eindigde in maart 2017 was de keten nog winstgevend. De omzet daalde toen met 8 procent naar 22,4 miljoen euro. De nettowinst daalde met 2 procent naar 550.000 euro.

China

De keten heeft het moeilijk. In de eerste helft van vorig jaar daalde de omzet met 4,2 procent naar 657 miljoen pond. De keten maakte wel winst. De bedrijfswinst bedroeg 22,2 miljoen euro, tegenover 10,4 miljoen euro verlies in de eerste helft van 2017.

New Look kondigde enkele maanden geleden aan dat 'het zijn internationale activiteiten verder zou herbekijken'. In oktober raakte bekend dat alle 120 Chinese winkels ook dicht gaan. In het Verenigd Koninkrijk sluiten 60 van de 593 winkels.

New Look heeft 300 winkels in het buitenland. De keten is actief in onder andere Saoedi-Arabië, Polen, Libië en Malta. Het bedrijf is in handen van het Zuid-Afrikaanse investeringsfonds Brait.

Staken

In de afgelopen jaren sloot New Look al enkele Belgische winkels. Onder andere in Brugge, Anderlecht en Luik.