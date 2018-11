125 nieuwe jobs in Kempens e-commercebedrijf

Dankzij een nieuw contract zal het Belgische magazijnenbedrijf Bleckmann tientallen mensen in dienst nemen in Grobbendonk.

'Vijf jaar geleden boekten we 30 miljoen euro omzet en dit jaar raken we wellicht aan 300 miljoen euro', zegt Johan Milliau, de CEO en mede-eigenaar van de Belgisch-Nederlandse logistieke groep Bleckmann.

We horen vaak dat e-commerce organiseren in België moeilijk is, maar wij hebben daar geen last van. Johan Milliau CEO en mede-eigenaar Bleckmann

In de intussen zeven magazijnen in Grobbendonk, Gent, Waregem en Nederland ligt kleding van merken als Michael Kors, Abercrombie & Fitch, Essentiel Antwerp, Scapa en sinds vorig jaar JBC. 'We hebben nu ook een overeenkomst met het Britse sportmerk Gymshark', zegt Milliau.

Het nieuwe contract is goed voor 125 nieuwe jobs. 'Op dit moment werken in onze Belgische en Nederlandse magazijnen 1.500 mensen, maar op piekmomenten loopt dat op tot 4.000 mensen.'

Jos Sluys

De helft van de omzet komt van e-commerce, de andere door winkels te beleveren. 'We horen vaak dat e-commerce moeilijk te organiseren is in België, maar wij hebben daar geen last van', zegt Milliau.

We gaan volgend jaar wellicht 30.000 tot 60.000 vierkante meter bijbouwen. Johan Milliau CEO en mede-eigenaar Bleckmann

Milliau ligt mee aan de basis van Bleckman. 'In 2010 nam ik met enkele Vlaamse ondernemers een noodlijdende logistieke modespeler over. Samen met de investeerder Jos Sluys-Saffelberg controleren we de meerderheid. Ook een buitenlands investeringsfonds zit in het kapitaal.'

Ondanks zijn Belgische roots ligt het zwaartepunt van Bleckmann intussen in Nederland. 'Daar deden we in 2014 een overname.'