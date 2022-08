13 procent meer Belgische webshops in een jaar

Uit het onderzoek blijkt dat Vlaanderen het voortouw neemt. 72 procent van alle webshops in België zijn Vlaams. 'E-commerce is meer ingeburgerd in Vlaanderen dan in Wallonië of Brussel', zegt Geeroms. 'Uit de aankoopcijfers van de Belgische consumenten bleek al langer dat de Vlaming veel meer online koopt. Nu blijkt ook dat Vlaamse ondernemers op de vraag van de consumenten inspelen en meer online verkopen dan in Wallonië of Brussel. Dat komt wellicht omdat Nederlandse webshops e-commerce al snel mogelijk maakten in Vlaanderen.'