2.600 banen weg bij eigenaar Inno

De fusie van de Duitse warenhuisgroepen Galeria Kaufhof en Karstadt leidt tot een forse ingreep.

De noodlijdende Duitse warenhuisketen Galeria Kaufhof, in ons land eigenaar van Galeria Inno, schrapt 2.600 banen als gevolg van de fusie met rivaal Karstadt. Dat kondigde CEO Stefan Fanderl van het fusiebedrijf vrijdag aan. Het gaat om ongeveer een vijfde van de jobs.

In totaal worden zo'n 1.000 voltijdse jobs geschrapt bij de centrale diensten van Kaufhof en nog eens 1.600 banen in de verschillende filialen, waarvan er overigens geen zouden worden gesloten in het kader van de herstructurering. Omdat bij Kaufhof veel mensen deeltijds aan het werk zijn, treft de sanering volgens Duitse media veel meer mensen, in totaal 4.000 tot 5.000.

Of en hoe erg Inno ook zal worden getroffen door de sanering is nog onduidelijk. Inno telt 16 vestigingen. De keten zet voorlopig voor zover bekend nog goede cijfers neer, maar diende wel de webshop te sluiten.

Noodinjectie

De fusie tussen Kaufhof en Karstadt was van moeten. Nochtans stemde het Canadese Hudson's Bay, de eigenaar, slechts met lange tanden in met de operatie. De Canadezen hebben nu 49,99 procent van de fusiegroep in handen die met 32.000 werknemers in 240 vestigingen ruim 5 miljard euro omzet haalt. De macht zit bij de Karstadt-eigenaar, de Oostenrijkse holding Signa van ondernemer René Benko.