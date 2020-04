24 jobs in gevaar bij kledingketen River Woods

De Belgische kledingwinkelketen River Woods wil 24 werknemers ontslaan. De reden is de impact van de coronacrisis.

Het coronavirus eist opnieuw economische slachtoffers. Nadat Schoenen Torfs bekendmaakte 24 personeelsleden te ontslaan, komt er nu ook een ontslagronde bij River Woods. Ook daar staan 24 jobs op het spel, melden meerdere bronnen. De directie wil het nieuws niet bevestigen of ontkennen.

Er verdwijnen jobs in het magazijn en op kantoor. We vrezen ook ontslagen in de winkels. Vakbonden River Woods

River Woods verkoopt zijn zelfontworpen mannen-, vrouwen- en kinderkleding in zo'n 40 River Woods-winkels in België. Maar ook in 1.500 Belgische en buitenlandse externe winkels waaronder Galeria Inno. De keten is gespecialiseerd in casualchickledij. Met kinderkleding wil het bedrijf stoppen.

Vaste kosten

Door de coronacrisis zijn de inkomsten net als bij veel andere winkelketens gekelderd, want de winkels zijn verplicht dicht. Tegelijk moeten de bedrijven vaste kosten zoals personeel en de huur van winkelpanden blijven betalen. En ze moeten stilaan geld neertellen om kleding voor het najaar te kopen. De najaarscollectie betalen de winkels in normale omstandigheden met het geld dat de voorjaarscollectie oplevert.

Het is niet duidelijk of het aantal ontslagen nog naar omlaag kan. De directie hoeft niet met de vakbonden te onderhandelen, want de procedure-Renault is niet van toepassing. Die legt bedrijven regels op wanneer ze personeel ontslaan. Het gaat over de manier waarop ze moeten communiceren en in welk tijdsbestek ze met de vakbonden een akkoord moeten sluiten over het aantal jobs en vertrekpremies.

River Woods blijft net onder het quotum dat de procedure-Renault in gang zet. Dat is wellicht geen toeval. Vakbonden River Woods

De procedure-Renault is pas van kracht als een bedrijf 10 procent van zijn personeel wil ontslaan. River Woods wil 24 van de 260 jobs schrappen. Dat zijn er twee minder dan het quotum. 'Dat is wellicht geen toeval', zeggen de vakbonden.

Winkels

Toch zijn er signalen dat de directie bereid is te spreken met de vakbonden. Donderdag is er een vergadering. De vakbonden hopen dat ze jobs kunnen redden. 'We hebben begrip voor het feit dat er jobs verdwijnen, want de situatie is penibel. Maar we hopen wel dat er overleg komt en dat de directie er alles aan doet om de gevolgen voor het personeel zo klein mogelijk te houden.'

De vakbonden vrezen nog meer ontslagen. Voorlopig wil het bedrijf alleen jobs schrappen in het magazijn en het hoofdkantoor. 'Maar omdat het de kindercollectie stopzet, zullen op termijn waarschijnlijk ook jobs sneuvelen in de winkels. Enkele winkels verkopen uitsluitend kinderkleding.'