3 Suisses krijgt bescherming tegen schuldeisers

Volgens haar is 3 Suisses rendabel, maar torst het bedrijf een te hoge schuldenlast. Die bedraagt volgens de zakenkrant Les Echos 5 miljoen euro. Volgens Schrenzel had 3 Suisses bij de overname een schuldenberg van 10 miljoen euro.

De Belgische tak van de Franse webshop ging midden 2018 failliet. Vorige eeuw was 3 Suisses een heel populair bedrijf. Het dankte zijn succes aan een soort e-commerce avant la lettre. Het stuurde catalogussen van kleding op via de post en mensen konden daar uit kiezen. Het product werd dan via de post opgestuurd. Het businessmodel raakte achterhaald toen de webwinkels hun opgang maakten.