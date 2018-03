33.000 jobs weg bij Amerikaanse winkelketen

Toys 'R' Us, de Amerikaanse keten van speelgoed- en babywinkels, gaat al zijn vestigingen sluiten. Daardoor staan 33.000 jobs op de helling.

Het bedrijf vroeg in september al bescherming tegen zijn schuldeisers aan, maar telt nog meer dan 700 vestigingen in de VS. Die gaan allemaal dicht, zei CEO David Brandon woensdag. Eerder bleek ook al dat de 100 winkels in het Verenigd Koninkrijk zullen sluiten.

'We hangen overal een verkoopbordje', aldus Brandon, die hoopt voor een selectie van winkels een koper te vinden. Wereldwijd telt de keten 1.600 winkels en 60.000 werknemers.

De keten bestaat al 70 jaar en is onder meer bekend van zijn grote vestiging op Times Square in New York. Maar Toys 'R' Us bleek niet opgewassen tegen de e-commercemachine genaamd Amazon.

Al sinds 2013 boekt Toys 'R' Us - dat in handen is van durfkapitaalgroepen Bain Capital en KKR - geen winst meer. Het bedrijf slaagt er niet in zijn schulden van ruim 8 miljard dollar weg te werken en een tegenvallende eindejaarsperiode kelderde alle hoop op een ommekeer. 'De voorbije zes maanden waren de hel', zei Brandon.