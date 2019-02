57 jobs in gevaar bij Fnac België

Winkelketen Fnac wil 57 jobs van de in totaal 600 jobs schrappen in België. Dat melden de vakbonden en bevestigt het bedrijf.

Het personeel dat overblijft zal flexibeler moeten werken, deelde de directie dinsdag mee op een bijzondere ondernemingsraad.

Verlieslatend

Het gaat niet goed met de keten en zijn 11 Belgosche winkels. De omzet daalde in 2017 - het meest recente boekjaar waarvan er cijfers zijn - met 2,5 procent naar 155,8 miljoen euro.

De keten ging van 1,5 miljoen euro winst in 2016 naar 755.000 euro nettoverlies in 2017.

‘Dat pakken we aan’, zei de Charles-Henri de Maleissye, de CEO van moederbedrijf Fnac Vanden Borre in november aan De Tijd. De keten wil meer online verkopen en zijn winkels verkleinen. De grote Fnac van Gent sluit binnenkort en vlakbij opent een winkel die kleiner is. In Charleroi opende enkele maanden geleden een winkel die maar 1.200 vierkante meter groot is.

Winkels blijven openen

Hij zei toen winkels te blijven openen. 'We zijn op zoek naar locaties in Namen en Hasselt.'

Fnac is een onderdeel van het Franse Fnac Darty, die in 2016 ontstond toen het Franse Fnac het Britse Darty overnam. De groep is in België actief met twee ketens: Fnac in de stadscentra en Vanden Borre in de stadsrand.

Sinds een jaar werken beide ketens samen en daardoor kan Fnac kosten besparen. In juli opende vlak bij de A12 in Willebroek een magazijn voor grotere spullen dat zowel Vanden Borre als Fnac gebruikt. Kleinere artikelen worden opgeslagen in Sint-Pieters-Leeuw, waar beide ketens ook een administratieve hoofdzetel delen.