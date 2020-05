60 procent jongeren wil meteen weer op café

Meer dan de helft van de Belgen wil weer op café of restaurant gaan vanaf die opnieuw openen. Een voorwaarde is wel dat de regels van social distancing gerespecteerd worden.

Vooral de jongeren staan te popelen om met vrienden op café te gaan. Bij de 18- tot 35-jarigen is die groep zelfs groter dan 60 procent. De interesse om op café te gaan is zelfs iets groter dan om te gaan winkelen. Dat blijkt uit een enquête van de specialist in retailvastgoed Cushman & Wakefield bij 2.200 Belgen over de impact van de coronacrisis op winkel- en horecagewoontes die De Tijd kon inkijken.

Niet alle Belgen zullen meteen terugkeren naar de horeca. Een op de zes wil de eerste drie maanden de kat uit de boom kijken. Nog eens een op de zes wil wachten tot er een goede behandeling is tegen Covid-19 of er een vaccin bestaat en de pandemie voorbij is. Bijna 40 procent wil meteen ook na de heropening zijn vrijetijdsactiviteiten (naar de film of fitness gaan...) hervatten.

Online shoppen

60 procent van de respondenten kijkt ernaar uit om weer in de fysieke winkels te kunnen shoppen ‘zonder weerhoudendheid om daar hun aankopen te doen’. De coronacrisis heeft de e-commerce wel een stevige rugwind bezorgd. Een op de vier zegt allicht meer online te gaan shoppen dan voordien door de crisis.

De veiligheidsmaatregelen worden voor de winkelkeuze nu in een adem genoemd met de bereikbaarheid en de diversiteit van het commerciële aanbod. 85 procent vindt een permanente en zichtbare reiniging van gemeenschappelijke ruimtes en handelsruimtes essentieel is om ergens te gaan winkelen. Het ter beschikking stellen van alcoholgel is voor vier op de vijf shoppers een must.

Het beperken van het aantal personen in de winkels of in de shoppingcenters komt op de derde plaats. Maatregelen zoals het beperken van de tijd om zijn aankopen te voltooien of om 'eenrichtingsverkeer' te implementeren worden niet als onontbeerlijk beschouwd.

Buurtwinkel

De grote meerderheid wil voortaan vaker zijn aankopen doen in buurtwinkels en lokale handelszaken, mede uit solidariteit en mede om de lokale economie aan te zwengelen. Zowat de helft van de respondenten is wantrouwig om terug te keren naar shoppingcenters.

Voor winkelstraten en perifere handelszaken wordt uitgegaan van stabiele bezoekersaantallen. Die trend zat al enkele maanden in de lift door consumenten die ecologisch verantwoorde keuzes belangrijk vinden.

Aanpassen

'Beleven’ en ‘doen’ winnen aan belang ten opzichte van 'bezitten'. Het budget voor vrijetijdsaankopen (voor klussen, tuinieren, cultuur en sport) zal in de komende maanden het meest toenemen. Consumenten gaan onveranderd of lichtjes minder spenderen in sectoren zoals elektro, telecom of fashion (textiel, schoenen).