650 jobs in gevaar na faillissement Mega World

Na weken procederen verklaarde de rechtbank Mega World dinsdag failliet. De curatoren proberen een doorstart te maken met de winkelketen die een jaar geleden nog Blokker heette. De vraag rijst of dat lukt.

'Ik wil de omzet in de komende vijf jaar verdriedubbelen tot 200 miljoen euro.' De Nederlandse ondernemer Dirk Bron was ambitieus toen hij eind februari de 123 Belgische Blokker-winkels en hun 650 werknemers overnam en herdoopte tot Mega World. Hij zou de omzet 'als een speer' doen stijgen dankzij lage prijzen, goede producten en reclame. 'Mensen zullen in rijen aanschuiven aan de winkels.'

Dat plan ging niet door. Tien maanden later verklaart de rechter het bedrijf failliet.

Kwade trouw

Het coronavirus is niet de enige oorzaak. Het heeft een grote rol gespeeld, want de winkels moesten dit jaar maanden verplicht sluiten. Dat verergerde het financiële probleem van Blokker België, dat in 2016 verlieslatend werd doordat klanten kozen voor webwinkels als Bol.com en goedkopere huishoudketens als Action.

Ook Bron zelf heeft een rol gespeeld bij de ondergang. De rechter hekelde maandag dat de ondernemer 'te kwader trouw' gehandeld heeft. 'Hij stelde de zaken bewust verkeerd voor', zegt Marc Jacobs van de vakbond ACV Puls. Waarnemers waren begin dit jaar al sceptisch, omdat Bron enkele jaren geleden in Nederland veroordeeld werd voor onbehoorlijk bestuur. 'Mijn veroordelingen vielen wel mee', reageerde Bron, die volgens de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad de Amerikaanse president Donald Trump als voorbeeld heeft.

Ook nu lopen er fraudeonderzoeken tegen hem. In Nederland, waar hij verdacht wordt van fraude en witwaspraktijken. Maar ook in België. Het gerecht bekijkt of ook bij Mega World sprake is van fraude. Niet nodig, zei Bron vorige maand. 'Ik ben clean.'

Miljoenen schulden

De tijdelijke bewindvoerders klagen al weken dat Bron hen geen of foute financiële informatie gaf. Het bedrijf heeft 40 miljoen euro schulden, doordat het zijn huisbazen, energie en belastingen niet betaalde. Daarom en omdat ze vermoedden dat de schulden alleen maar zouden oplopen, weigerden de bewindvoerders de winkels te heropenen.

De curatoren van het bedrijf zijn van plan om de voorraden van de winkels te verkopen. Met de opbrengst kunnen de curatoren de schuldeisers en personeelsleden betalen. Al is het hoogst twijfelachtig of er genoeg te verdelen valt.

Het personeel moet waarschijnlijk aankloppen bij het Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen, dat gefinancierd wordt door bedrijven en de belastingbetaler. De 650 mensen die hun werk verliezen kunnen elk hoogstens 25.000 euro krijgen. Ook al hebben velen van hen in principe recht op een hogere ontslagvergoeding, door hun hoge anciënniteit. 'Veel werknemers zijn al jaren of zelfs tientallen jaren in dienst, omdat Blokker niet de gewoonte had mensen af te danken', zegt Jacobs.

Doorstart

Toch bestaat de kans dat het niet tot een volledige liquidatie komt. De curatoren willen proberen om bedrijfsonderdelen te verkopen, zodat een gedeeltelijke doorstart mogelijk wordt. 'Tijdens onze opdracht als voorlopig bewindvoerder was er interesse van drie bedrijven die een gedeeltelijke doorstart overwegen. We gaan nu die gesprekken aan', zegt curator Thierry Lammar.