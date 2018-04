79 Lidl-winkels dicht door staking

Er is een staking uitgebroken bij supermarktketen Lidl. De keten kampt met groeipijnen.

79 Lidl-winkels hebben in de loop van woensdag hun deuren gesloten door een staking bij het personeel. Vooral in de regio's rond Luik en Genk staan klanten voor gesloten schuifdeuren. In heel België heeft Lidl zo'n 300 vestigingen.

De staking komt er nadat de vakbonden en de Lidl-directie woensdagochtend zonder akkoord uit elkaar gingen. Beide partijen onderhandelden over de volgens de vakbonden te hoge werkdruk in de winkel.

Te vaag

'In sommige winkels staat te weinig personeel', zegt Thomas Vanbiervliet van de vakbond ACLVB. 'De werkdruk is de afgelopen maanden toegenomen. Vanochtend deed de directie een voorstel om de druk te verlagen, maar dat plan was te vaag. Daarop zijn we uiteen gegaan en hebben enkele winkels spontaan de deuren gesloten.'

We willen meer personeel inzetten omde werkdruk te verlagen, maar de vraag van de vakbonden is niet realistisch. Isabelle Colbrandt Woordvoerder Lidl

De Lidl-directie erkent het probleem en zegt bereid te zijn om maatregelen te treffen. 'Dit probleem is drie weken geleden naar boven gekomen bij de opening van de nieuwe winkel in Oostkamp', zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt. 'Toen klaagden de vakbonden dat er te weinig personeel voorzien was, en dat was ook zo. Toen dat duidelijk werd, hebben we meteen extra personeel voorzien. Ook op andere piekmomenten willen we meer personeel in zetten. Maar de vraag van de vakbonden is niet realistisch.'

De problemen bij Lidl duiken vrij plots op, maar ze zijn niet toevallig. De keten groeit aan een snel tempo. Door veel nieuwe winkels te openen en door bestaande winkels uit te breiden. 'Het winkelpersoneel groeit niet mee', zegt Vanbiervliet.

Meer acties, meer werk

Lidl erkent de groeipijnen. 'Onze winkels worden groter en we doen meer acties, waardoor er meer werk is', zegt Colbrandt. 'Maar we zijn bereid om te antwoorden op de vraag van het personeel. Op 15 mei zitten we opnieuw samen met de vakbonden.'