A.S. Adventure zoekt uitweg uit financiële gevarenzone

A.S Adventure heeft onder verschillende merken 195 winkels in meerdere Europese landen.

A.S. Adventure voert met zijn kredietverstrekkers gesprekken over een schuldherschikking. De met schulden beladen outdoorketen werd midscheeps getroffen door de coronacrisis.

Door de winkelsluitingen en de coronacrisis bleven klanten in het voorjaar massaal weg bij A.S Adventure. Tijdens de eerste vijf maanden kromp de groepsomzet ten opzichte van dezelfde periode in 2019 met een derde en dook de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) 4,9 miljoen in het rood.

CEO Frédéric Hufkens en financieel directeur Kris Horrevorst wanhopen evenwel niet en stellen dat de keten die klap sindsdien te boven kwam. 'Tussen juli en oktober lag onze brutobedrijfswinst hoger dan tijdens dezelfde periode in 2019 en we hebben net de beste maand oktober sinds 2013 achter de rug', zegt Hufkens.

Hij voorziet evenwel een daling van een kwart van de omzet over het hele jaar. Tot nu toe boekte A.S. Adventure dit jaar 360 miljoen euro inkomsten (-22,5%), waarop een rebitda van 11 miljoen werd gerealiseerd. Ter vergelijking: A.S Adventure's omzet en rebitda bereikten in 2019 respectievelijk 600 miljoen en 41 miljoen euro. A.S. Adventure heeft 195 winkels in de Benelux, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waarvan 53 in België.

Schuldenberg

A.S. Adventure mag operationeel dan wel de schade beperken, de groep zit opgezadeld met een enorme schuld, die ontstond ten tijde van de overname van de outdoorketen. Het investeringsfonds PAI kocht A.S. Adventure vijf jaar geleden voor bijna 400 miljoen euro. De helft van dat bedrag werd geleend en werd, zoals steeds bij een buy-out, afgewenteld op het overgenomen bedrijf.

Eind vorig jaar vertegenwoordigden de bankschulden op korte en lange termijn (258 miljoen euro ) bijna 6,5 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Rekening houdend met de beschikbare cash was dat nog ruim 5,5 keer. In mensentaal: A.S. Adventure zat al voor de coronacrisis in de gevarenzone.

Alhoewel ze haar rentebetalingen tot nu toe steeds nakwam, schond de outdoorketen zowel vorig jaar als dit jaar al meerdere keren haar financiële afspraken (covenanten in het vakjargon) en moest ze rond de tafel gaan zitten met haar banken. PAI moest vorig jaar 15 miljoen euro in het bedrijf pompen.

Ik ben er zeker van dat PAI zal tussenkomen als dat nodig zou zijn. We zijn een winstgevende business. Frédéric Hufkens CEO A.S. Adventure

Om uit die heikele situatie te geraken zit A.S. Adventure rond de tafel met zijn schuldeisers en PAI. Hufkens en zijn financieel directeur willen niets kwijt over welke maatregelen op tafel liggen. Maar de kans is groot dat de gesprekken uitmonden in een schuldherschikking, die gepaard gaat met nieuwe afspraken over de covenanten, over de kredietfaciliteit van 45 miljoen euro die in april 2021 verstrijkt, over een verlenging van de betalingstermijnen en mogelijk ook over een nieuwe kapitaalinjectie door eigenaar PAI. 'Ik ben er zeker van dat die zal tussenkomen als dat nodig zou zijn. We zijn een winstgevende business', stelt Hufkens. A.S. Adventure wil zijn nettoschuld (die rekening houdt met de cash op de balans) op termijn terugbrengen tot minder dan vier keer de ebitda.

A.S. Adventure Omzet (2019): 600,3 miljoen euro Brutobedrijfswinst (ebitda): 38,2 miljoen euro Aantal winkels: 195, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk Aantal werknemers (voltijdsequivalenten): 3.000 Aandeelhouders: PAI (85%), management (15%)

Om de klap van de eerste lockdown te beperken nam A.S. Adventure een resem maatregelen, gaande van een beperking van de investeringen tot flexibelere relaties met zijn leveranciers. De keten kon al een reeks huurprijzen naar beneden herzien en voert op dat vlak nog steeds gesprekken met de eigenaars van haar vastgoed. 'Dankzij al die acties zijn we liquiditeitsgewijs door de eerste lockdown geraakt', zegt Horrevorst. De keten beschikt vandaag over ongeveer 40 miljoen euro cash.

Duits fiasco

De coronacrisis kwam boven op een moeilijk jaar. De outdoorketen zette weliswaar recordresultaten neer in België en Luxemburg en presteerde sterk in Nederland, waar ze actief is via de keten Bever. In die landen vertegenwoordigt de recurrente brutobedrijfswinst meer dan een tiende van de omzet.

Maar de rest van het plaatje oogt minder mooi. In het VK moest de groep een 'company voluntary arrangement' aanvragen, een Britse variant van het gerechtelijk akkoord. Die hield een grondige herstructurering in, die gepaard ging met de sluiting van meerdere winkels, kostenreducties en de vervanging van het lokale management. Enkel daardoor kon de keten - in het VK actief onder de merken Cotswold Outdoor, Snow+Rock en Runner’s Need - het jaar met een kleine winst afsluiten.

195 Aantal winkels A.S Adventure heeft 195 winkels in de Benelux, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In België baat de keten 53 verkooppunten uit.

Maar dat is klein bier in vergelijking met de situatie in Duitsland. A.S Adventure kocht er in 2017 zijn concurrent Mc Trek voor naar verluidt 38 miljoen euro. Maar de integratie in A.S. Adventure verliep moeilijk en er waren meningsverschillen met de oprichter van de keten. Die presteerde ondermaats en slorpte veel middelen op.

Vorig jaar al bekeek A.S. Adventure meerdere opties om uit die situatie te geraken. Toen de coronacrisis toesloeg, besliste de moedergroep de stekker eruit te trekken. Begin april vroeg ze het faillissement aan voor haar Duitse dochter. Mc Trek had 43 winkels.