Aandeelhouders moeten stemmen over voortbestaan FNG

Omdat de nettoactiefwaarde van het kapitaal is gezakt onder de helft van het kapitaal, treedt bij de noodlijdende modegroep FNG de alarmbelprocedure in werking, waarbij aandeelhouders moeten stemmen over het voortbestaan. Wellicht is dat niet meer dan een formaliteit.

Een verplicht reflectiemoment voor aandeelhouders, dat is wat artikel 633 van de vennootschapswet voorschrijft. Als door opeenvolgende verliezen het eigen vermogen tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal gezakt is, moeten aandeelhouders zich beraden.

Dat is vandaag het geval bij de modegroep FNG, stelde de raad van bestuur vast bij de opstelling van de jaarcijfers van 2020. Daarom roept ze, zoals de wet voorschrijft, een bijzondere algemene vergadering bijeen op 25 augustus, die zich moet uitspreken over het voortbestaan.

De doorstart van FNG in het najaar blijft op koers.

De raad van bestuur zal daar aan de aandeelhouders toelichten hoe ze die situatie wil remediëren met een herstelplan. Maar omdat dat plan al volop in uitvoering is, maakt de raad van bestuur zich sterk dat de aangekondigde doorstart in het najaar niet in het gedrang komt.

Dading

De hoeksteen van dat herstelplan is de dading die FNG sloot met Nordic Capital, waarvan FNG de webwinkel Ellos - vandaag nog de enige activiteit van de groep - kocht. FNG ging failliet toen Nordic Capital nog 100 miljoen moest krijgen voor die transactie. In de dading is afgesproken hoe de vorige eigenaars vergoed worden, iets wat ondertussen deels is gebeurd.

'Onder voorbehoud van de beslissing tot voortzetting van de activiteiten, blijft de doorstart van FNG volledig op koers', luidt het persbericht.