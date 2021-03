Aankoopalliantie met Colruyt staat op springen

De retailalliantie AgeCore, waarin ook Colruyt zit, dreigt uiteen te vallen. Nadat eerder het Duitse Edeka de alliantie heeft verlaten, stapt nu ook het Franse Intermarché op.

AgeCore, dat in 2015 boven het doopvont werd gehouden, verzamelt warenhuisketens als Colruyt, Coop (Zwitserland), Conad (Italië), Intermarché (Frankrijk), Edeka (Duitsland) en Eroski (Spanje). Samen vertegenwoordigen ze 140 miljard euro omzet. De bedoeling van de alliantie is sterker te staan in de onderhandelingen met grote klanten zoals AB InBev, Nestlé, Procter & Gamble, Mars en PepsiCo. Die krachtenbundeling liet de voorbije drie jaar regelmatig van zich horen door producten van de merkenfabrikanten uit hun winkelrekken te houden nadat onderhandelingen over de aankoopprijzen spaak waren gelopen.

Maar de alliantie staat op springen. Vorige week stapte het Duitse Edeka op uit onvrede. De Duitse keten vertegenwoordigde haast 40 procent van de omzet van de alliantie, maar kon dat gewicht nooit verzilveren in AgeCore. Daar werd het principe gehuldigd dat elke keten evenveel zeg had. Edeka is in een nieuwe alliantie (Everest) gestapt met de Nederlandse online keten Picnic.

Nieuwe tegenslag

Maandag volgde een nieuwe tegenslag voor AgeCore. Ook het Franse Intermarché verlaat de aankoopgroepering, meldt de Franse zakenkrant Les Echos. De Franse keten stapt deels noodgedwongen op. Want het Franse ministerie van Economie beschuldigt Intermarché van machtsmisbruik via die aankoopcentrales. Anderzijds worden eind dit jaar binnen de Franse retailmarkt nieuwe allianties gevormd en Intermarché wil de handen vrij hebben in de onderhandelingen.