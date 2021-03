Aantal Belgische webshops bijna verdubbeld

In een jaar tijd zijn 20.000 nieuwe webshops opgericht in België. Dat is bijna een verdubbeling. De verkoop van de Belgische webshops steeg met 7,5 procent, ondanks de instorting van de ticketverkoop voor reizen en evenementen.

Het coronavirus geeft de e-commerce een boost. De Belgische webshops boekten vorig jaar 8,8 miljard euro omzet. Dat is 7,5 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit een onderzoek van de e-commercefederatie Safeshops.be en het marketingbureau The House of Marketing.

Corona had een positief effect op de groei, maar ook een negatief. De toeristische en de evenementensector beleefden een crisisjaar door het virus. De verkoop van tickets - die vaak online gebeurt - stortte in.

De stijging van het aantal transacties ligt met 26,5 procent fors hoger dan de stijging van de totaalomzet (+7,5%). De Belgen duwden 107 miljoen keer op de bestelknop. Omdat de totaalomzet minder hard stijgt, lijkt het erop dat ze meer voor kleinere bedragen kochten.

Winkels sluiten

Veel ondernemers moesten hun winkels door het coronavirus sluiten en zochten hun heil op het internet. Wie nog geen webshop had, kwam in de verleiding een webwinkel op te starten. Voor 20.000 bedrijven was de verleiding te groot. Ze begonnen een webwinkel, waardoor er nu 48.000 Belgische webwinkels zijn.

Dat zijn puur Belgische bedrijven. Dat wil zeggen dat ze een Belgische vennootschap hebben en een Belgisch contract met een betaaldienst, zoals Atos of CCV. Dat impliceert dat buitenlandse webwinkels - waaronder enkele erg populaire als Coolblue, Zalando en Bol.com - niet in het onderzoek zitten.

'In 2020 kwamen er elke maand 1.579 webshops bij, bijna vier maal zoveel als het jaar voordien. Daardoor zitten we op een recordaantal Belgische webshops', zegt Greet Dekocker van SafeShops.be. 'De lockdowns van vorig jaar

liggen ongetwijfeld mee aan de basis van deze forse stijging. Tal van lokale initiatieven werden bovendien sterk in de kijker gezet, wat een stevige boost betekende.'

Dat e-commerce door corona een forse groei kent, heeft ook een keerzijde. Want ook de webshopfraude neemt toe. Vorig jaar werd voor 21 miljoen euro aan webshopfraude gemeld. Dat is vier keer zoveel als in de voorgaande jaren, meldde De Standaard dinsdag.