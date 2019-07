Acties ontsieren Amazons kortingenfestival

Maandag start 'Prime Day', het jaarlijkse kortingenfestival van de e-retailer Amazon. Stakingen in Duitsland en acties in de VS overschaduwen de shoppingbonanza.

Vanaf zondagavond middernacht tot dinsdagavond middernacht houdt Amazon zijn jaarlijkse shoppingfestival 'Prime Day'. Het is de eerste keer dat het twee dagen duurt.

Met het festival zet Amazon zijn Prime-lidmaatschap in de kijker. De abonnementsformule geeft toegang tot gratis levering binnen 24 uur, allerlei diensten zoals het videostreamingplatform Prime Video en dus ook tot de kortingen van Prime Day. Amazon belooft meer dan een miljoen dealtjes wereldwijd.

Sinds november 2017 kunnen ook Belgen Prime-lid worden. Ze betalen 5,99 euro per maand voor een Prime-abonnement of 49 euro per jaar. De eerste maand is gratis. Belgen moeten wel shoppen op een Nederlandstalige subsite van de Duitse Amazon-site.

Loondispuut

Net in Duitsland roept Prime Day veel verzet op. Er staan maandag acties op de planning in zeven distributiecentra van Amazon in Duitsland, meldt het internationale persagentschap Reuters. De Duitse vakbond Verdi voert al langer strijd tegen de e-commercereus.

We zien een beperkte deelname aan de staking met geen impact op onze activiteiten en dus ook geen impact op de leveringen Amazon

Aan de basis ligt een loondispuut. Verdi vraagt dat Amazon een cao afsluit in lijn met de retailsector. De lonen in de Duitse retail zijn hoger dan die in de logistiek. De vakbonden gebruiken de slogan 'Geen korting op ons inkomen' als verwijzing naar Prime Day. Er zijn ook acties van Greenpeace.

Amazon zegt in een reactie aan De Tijd dat het een 'faire en verantwoordelijke werkgever is zonder cao'. 'De lonen in onze logistieke centra liggen aan de bovenkant van het vork van wat betaald wordt bij vergelijkbare jobs.'

Deportatie van migranten

Het valt af te wachten of de stakingen in Duitsland een impact hebben op de leveringen in België. Amazon maakt zich sterk dat er geen impact is. 'We zien een beperkte deelname aan de staking, geen impact op onze activiteiten en dus ook geen impact op de leveringen', stelt het. Amazon belevert België ook vanuit Frankrijk.

Ook in de Verenigde Staten zijn acties gepland. In minstens zeven steden plannen actievoerders op straat te komen tegen de arbeidsomstandigheden bij Amazon. Er is ook kritiek op de banden tussen Amazon en het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid.