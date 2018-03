Action gaat concurrentie aan met sportwinkels

De succesvolle Nederlandse budgetwinkelketen verkoopt nu ook sportartikelen en -kleding en ziet die tak als een belangrijke groeimarkt. De sportspullen zullen ook in de Belgische winkels in de rekken liggen.

Winkels van Action die vorig jaar ook al open waren, verkochten ruim 5 procent meer dan een jaar eerder. De groei was minder, maar nog altijd bovengemiddeld in de winkelsector, benadrukt de woordvoerster. Het bedrijfsresultaat steeg met een kwart tot 387 miljoen euro .

De omzetgroei kwam vooral door de opening van nieuwe winkels. In totaal werden vorig jaar 243 nieuwe zaken geopend in zeven landen. De opbrengsten in Frankrijk overtroffen voor het eerst die in het thuisland, ook al zijn er in Nederland nog wel iets meer winkels.