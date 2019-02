Action groeit trager door leveringsproblemen

De winkelketen Action betaalde haar eigenaar 3i al 2 miljard euro dividend en steekt zich daarvoor in de schulden. Dat levert kritiek op, want er zijn logistieke problemen.

De Nederlandse goedkope winkelketen Action opende vorig jaar 230 nieuwe winkels en niet zoals gepland 250, schrijft het Nederlandse magazine Quote. 'Het aantal nieuwe winkels groeide zo fel dat het qua logistiek krap begon te worden', zegt Action-woordvoerder Yvette Moll aan De Tijd.

18 nieuwe Belgische Actions in 2018 In 2018 opende Action 18 nieuwe winkels in België. Daardoor staat de teller op 168 Belgische winkels. Daarin werken zo'n 3.000 mensen. Action zal winkels blijven openen in ons land. 'We zijn aan een inhaalbeweging bezig in Wallonië en ook in de buurt van Antwerpen en Brussel zijn er nog groeimogelijkheden', zei CEO Sander van der Laan in september. Hij voegde er wel aan toe dat het verzadigingspunt stilaan in zicht is. De Belgische winkels krijgen hun producten uit een magazijn in Nederlands Limburg. 'Een eigen distributiecentrum voor België ligt niet in de verwachtingen', zegt een woordvoerder.

Zeker in Frankrijk had Action problemen om zijn winkels te voorzien van voldoende shampoo, snoep, wasmiddelen en plastic chrysanten op steel. 'We wilden in Frankrijk vlak na de zomer een nieuw distributiecentrum openen, maar de bouw liep vertraging op', zegt Moll. 'Daarom stelden we de opening van 20 winkels uit. Een deel is intussen open en de rest volgt binnenkort.'

Later dit jaar opent nog een nieuw magazijn in Polen. 'En in 2020 volgen er nog twee', zegt Moll. 'We hebben een versnelling ingezet. We willen met onze distributiecentra vooroplopen op de winkelopeningen.'

Kritiek

Action steekt de handen uit de mouwen na interne kritiek. Insiders nemen het gulle dividendbeleid in Quote onder vuur.

'Het investeringsfonds 3i wil 250 nieuwe winkels per jaar blijven openen. Als je zo hard wilt groeien, moet je ook goed nadenken over hoe je de distributie organiseert', zegt een betrokkene aan Quote. 'Dat is niet genoeg gebeurd, terwijl er tegelijkertijd wel veel geld uit het bedrijf is gehaald.'

Action betaalde al 2 miljard euro dividend aan eigenaar 3i sinds dat in 2011 Action kocht. Een stevig rendement, want 3i betaalde destijds 'maar' 500 miljoen euro. Het bedrijf is nu 6 miljard euro waard, blijkt uit berekeningen van 3i die Quote naar buiten bracht.

Meer schulden

Action leent geld voor zijn dividenduitkeringen. Bij een dividenduitkering een jaar geleden steeg de schuldratio volgens het persbureau Reuters naar 4,8. Voordien was de schuldenberg 3 keer hoger dan de brutobedrijfswinst.

De schulden worden ook gebruikt om het bedrijf te laten groeien. 3i wil dat de omzet in de komende jaren stijgt van 3,4 miljard euro naar 10 miljard. 'We investeren elk jaar honderden miljoenen euro's in ons bedrijf.'

6 miljard Waarde Action is volgens berekeningen van het investeringsfonds 3i 6 miljard euro waard. 3i kocht Action in 2011 voor 500 miljoen euro.

Het management en 3i liggen wellicht niet wakker van de eerder hoge schuldgraad. Eind 2016 was die ook 4,5. Maar hij daalde nadien omdat de winst van Action zo fel groeide.

De keten groeide uit van een kleine lokale keten die prullaria verkocht in een deel van Nederland naar een speler die meer dan 1.300 winkels heeft in Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland en Polen. Er werken 50.000 mensen.

De omzet steeg van 718 miljoen euro in 2011 naar 3,4 miljard in 2017. De brutobedrijfswinst steeg van 129 miljoen euro naar 387 miljoen euro.

Lage prijzen

De groei van Action is een straffe prestatie, want het gaat erg moeilijk in de winkelsector. Action is een van de winnaars.

4,8 Schuldratio Bij een dividenduitkering een jaar geleden steeg de schuldgraad van Action van 3 naar 4,8 keer de brutobedrijfswinst.

Het concept dat de Nederlandse ondernemers Gerard Deen, Rob Wagemaker en Boris Deen in 1993 lanceerden, is springlevend. 'We groeien omdat we al 25 jaar dezelfde strategie volgen’, zei CEO Sander van der Laan in september. 'Onze verkoopprijzen zijn een stuk lager dan bij een ander.'