Afgeschoten brexitdeal maakt Belgische bedrijven bloednerveus

Hoe problematisch is de verworpen brexitdeal voor het Belgische bedrijfsleven? De Tijd vroeg het aan drie bedrijven met belangrijke activiteiten in het VK.

Nu de Britse premier Theresa May en haar brexitplan voor de tweede keer naar huis zijn gestuurd, wordt het steeds waarschijnlijker dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU wordt uitgesteld. Of dat er alsnog een brexit zonder akkoord komt. Belgische bedrijfsleiders maken zich zorgen.

Ardo (Ardooie): diepvriesgroenten

'Dat er maar geen akkoord komt is zowel voor de Europese Unie als het VK een slechte zaak', zegt Jan Haspeslagh, de operationeel directeur van Ardo. 'Dat zorgt voor onzekerheid en dat is niet goed.'

Al zal Ardo er niet al te veel last van hebben, zegt Haspeslagh. 'Een derde van onze verkoop wordt lokaal gemaakt. Een derde importeren we van buiten de EU naar het VK en een derde komt uit de EU.'

Als de Britten invoerrechten invoeren, zullen we die kosten doorrekenen aan onze Britse klanten. Jan Haspeslagh Operationeel directeur Ardo

De douanekosten zullen wellicht oplopen. 'Maar dat moet ook niet overdreven worden. Het is niet zoals dertig jaar geleden toen alles via papier moest verlopen. Veel kan digitaal gebeuren, waardoor de kostenstijging binnen de perken blijft. We hebben er ervaring mee, want we voeren al uit naar landen als de VS en Canada.'

Het risico bestaat dat het VK invoerheffingen oplegt. 'Als dat gebeurt, zullen we die kosten doorrekenen aan onze Britse klanten.'

Ardo vervoerde in de afgelopen weken extra voorraden naar de magazijnen van Britse supermarktketens. Zo kan de bevoorrading van de winkels tijdelijk worden opgevangen als er vertragingen ontstaan aan de grensovergangen. 'Maar niet alle supermarktketens hebben voldoende magazijncapaciteit voor extra voorraden.'

Daikin Europe (Oostende): airconditioning

‘Dit zorgt opnieuw voor onzekerheid en dat is niet goed voor het zakenleven’, zegt Frans Hoorelbeke, de voorzitter van Daikin Europe. ‘Als er uitstel komt is dat op zich oké, maar welke mogelijkheid zal er dan uit de koelkast komen om deze impasse te doorbreken?’

Ons magazijn voor Ierland bevond zich tot voor kort ook in het VK. Dat hebben we verhuisd. Frans Hoorelbeke Voorzitter Daikin Europe

Voor Daikin dreigt de export naar het Verenigd Koninkrijk duurder te worden. ‘Bovendien stellen mensen hun inkopen uit. De onzekerheid leidt tot minder investeringen in het Verenigd Koninkrijk.’

Daikin nam maatregelen om de gevolgen van een ongecontroleerde brexit zo klein mogelijk te maken. ‘Ons magazijn voor Ierland bevond zich tot voor kort ook in het VK. Dat hebben we verhuisd.’

Schermvullende weergave Productie van airco's bij Daikin in Oostende. ©jj Soenen

Het bedrijf stockeerde ook een grote voorraad in zijn Britse magazijnen, waaruit het kan putten als de exportkanalen geblokkeerd raken. ‘Maar ook dat kunnen we niet erg lang volhouden’, zegt Hoorelbeke. ‘Producten opslaan kost geld. En het loopt op als er uitstel komt.’

Ninatrans (Leuven): vrachtwagentransport

De Belgische transportgroep Ninatrans bereidt zich voor op een harde brexit. 'We zijn dat aan onszelf verplicht,' zegt topman Benny Smets die met zijn vloot van 200 trucks jaarlijks 3.000 ritten van en naar het Verenigd Koninkrijk uitvoert. 'We hebben alle vergunningen klaar en onze klanten zijn geïnformeerd. Toch zullen we niet kunnen vermijden, vrees ik, dat het aan de grenzen een grote chaos wordt.'

Smets verwacht veel problemen met documenten en lange wachttijden met files tot 20 kilometer aan de havens waar de goederen de grens overgaan. 'We hebben nog eens naar onze kostenstructuur gekeken en zijn tot de vaststelling gekomen dat de kosten van een harde brexit de transportkosten naar het VK met 25 procent zullen doen stijgen. Kosten die wij aan onze klanten zullen moeten doorrekenen'.

De kosten van een harde brexit zullen de transportkosten naar het VK met 25 procent doen stijgen. Benny Smets CEO Ninatrans

Smets blijft hopen dat de brexitdeal nog even wordt uitgesteld - 'zo kunnen we ons nog beter voorbereiden' - maar hoopt tegelijk dat er vlug een definitieve beslissing valt. 'Voor een ondernemer is er niets erger dan onzekerheid. Anderzijds zijn we wel van plan om naar het VK te blijven rijden.'

Bij de vervoersfederatie Febetra is te horen dat alle vervoersvergunningen voor landen buiten de EU - waar het VK bij een harde brexit deel zal van uitmaken - voor dit jaar zijn aangevraagd. Dat heeft alles te maken met de brexit. Belgische transporteurs hebben recht op een contingent van 1.040 jaarvergunningen en 3.480 maandvergunningen. Voor elke truck is een vergunning nodig.

Dat contingent is dus volledig uitgeput en volgens Febetra zijn er wel transporteurs die onvoldoende vergunningen hebben kunnen verwerven. Die zogenaamde Cemt-vergunningen zijn strenger dan de 'communautaire vergunningen' en worden alleen toegekend voor milieuvriendelijke trucks.