'Afhaalpunten zijn geen oplossing voor de winkels'

De overheid sloot heel wat winkels in de strijd tegen corona. Ze mogen de deuren wel openen voor onlinebestellingen. Maar die kelk laten veel winkels aan zich voorbij gaan. Ze sluiten hun afhaalpunten net, wegens te duur.

Een groot deel van de Belgische winkels is dicht om het uitdijende coronavirus te stoppen. Maar op vraag van de winkelfederatie Comeos mogen de gesloten winkels afhaalpunten openen voor mensen die online of via de telefoon een bestelling hebben geplaatst.

Toch springen weinig winkels op die kar. Een aantal grote ketens sluiten hun afhaalpunten zelfs. Dat is zo bij Zara, H&M, JBC en Schoenen Torfs. De ketens sturen online bestelde pakjes wel naar klanten thuis.

Aan afhaalpunten zijn kosten verbonden. We gaan nog na of het rendabel kan. Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs

'Wij onderzoeken nog of we onze afhaalpunten opnieuw openen', zegt Torfs-CEO Wouter Torfs. 'Ze kunnen ons een voordeel opleveren tegenover Zalando en co. 30 procent van onze schoenen verkopen we in normale tijden via het internet, waarvan 20 procent via afhaling in de winkels. Dat is een belangrijk deel.'

Toch moet Torfs nog nagaan of het sop de kool waard is. 'Aan afhaalpunten zijn kosten verbonden. We moeten personeel in de winkel inzetten daarvoor. De vraag rijst of dat nog rendabel kan, nu er geen gewone klanten meer mogen komen. Bovendien moeten we de afhaalpunten in openlucht organiseren. Ook dat is moeilijk.'

Dezelfde analyse maakt een andere ondernemer. 'Eerlijk? Ik snap de maatregel niet. Afhaalpunten zijn geen oplossing. De regeling is complex en kostelijk.'

De parking van IKEA

De meubelketen IKEA doet het wel. Ze plaatst afhaaltentjes op de parkings van haar Belgische winkels. 'Zo hopen we al ons personeel aan het werk te houden en onze klanten te bedienen', zegt woordvoerster Julie Stordiau. 'Het personeel zal in de gesloten winkels pakjes maken. Zo hopen we een deel van onze omzet overeind te houden.' Voor haar plan kreeg de IKEA-directie nog wel geen groen licht van de vakbonden. De komende dagen vinden vergaderingen plaats.

De volledige omzet overeind houden met webverkoop is wellicht niet mogelijk. Maar elke cent telt. Filip Horemans Zelfstandigenorganisatie Unizo

De volledige omzet overeind houden met afhaalpunten is fictie. 'Maar elke cent omzet is welkom', zegt Filip Horemans van de zelfstandigenfederatie Unizo. 'En belangrijk: je verliest de financiële coronasteun van de overheid niet als je je winkel sluit en online verkoopt. Ook al doe je dat via Facebook.'

Een aantal ketens laat de kelk volledig aan zich voorbijgaan, omdat ze geen webwinkel hebben. Dat is zo voor de Belgische winkels van Primark, die de komende zes weken helemaal platliggen. 'Wij hebben geen plannen om een onlineverkoopkanaal op te richten', zegt Kevin Tulip, de verkoopdirecteur van Primark Benelux. 'Onze focus ligt op het heropenen van onze Belgische winkels in december.' Ook Galeria Inno heeft geen webwinkel en sluit voor zeker zes weken de deuren.

Wij doen er alles aan om onze Belgische winkels zo snel mogelijk te openen met alleen het assortiment essentiële producten. Frank van Rutten Woordvoerder Action

Ook de winkelketen Action heeft geen webshop, maar sluit de deuren niet volledig. 'Onze Belgische winkels zijn nu dicht, maar wij doen er alles aan om ze zo snel mogelijk te openen met alleen het assortiment essentiële producten', zegt woordvoerder Frank van Rutten. Het gaat om producten als zeep, schoonmaakmiddelen en voeding. Rayons met 'niet-essentiële' producten zijn afgesloten. Dat doen ook ketens als Carrefour en Brico.