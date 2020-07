Ahold Delhaize aast opnieuw op Hema

Er heeft zich een nieuwe kandidaat-koper gemeld voor Hema. En niet de minste: Ahold Delhaize. Wordt de derde keer de goede keer voor het moederbedrijf van Delhaize?

Uiterlijk maandag moeten de biedingen op de Nederlandse warenhuisketen Hema binnen zijn. De voorbije dagen hebben al enkele private investeringsgroepen zich gemeld, zoals de Amerikaanse Flacks Group en het Nederlandse Parcom. Ook Mirage Retail Group, het bedrijf boven Blokker, toont interesse en zou naar eigen zeggen al een bod hebben neergelegd op Hema.

Intussen heeft nog een andere partij zich in de overnamestrijd gestort, Ahold Delhaize. Volgens het Het Financieele Dagblad heeft het concern de zakenbank Lazard in de arm genomen. Een verrassing kan men dat moeilijk noemen.

Het moederbedrijf van Delhaize en Albert Heijn heeft al lang zijn zinnen gezet op Hema. De eerste maal, in 2007, moest het toenmalige Ahold lijdzaam toekijken hoe de Britse investeringsgroep Lion Capital met de prooi aan de haal ging. Drie jaar later deed zich een nieuwe kans voor, toen Lion Capital Hema opnieuw in de etalage plaatste. Een deal leek in de maak. Ahold was bereid Hema voor 1,3 miljard euro (inclusief schulden) over te nemen, maar botste op de financiële eisen van de investeringsgroep. De kloof tussen de biedprijs en de vraagprijs van Lion bedroeg enkele tientallen miljoen euro’s. Geen van beide kampen gaf een duimbreed toe, waardoor Hema in handen van Lion Capital bleef. Twee jaar geleden kwam Hema opnieuw op de markt. Toen was van Ahold Delhaize geen sprake. De Nederlandse ondernemer Marcel Boekhoorn nam de keten over.

Defensieve zet

Ondanks de twee vergeefse pogingen duikt Ahold Delhaize opnieuw op voor Hema. Wat maakt het 93-jarige Hema zo interessant voor het moederbedrijf van Delhaize?

Het is in de eerste plaats een defensieve zet, zowel in België als in Nederland, om de concurrentie van Jumbo af te remmen, schrijft Het Financieele Dagblad, dat zich baseert op anonieme bronnen. Retailexpert Gino Van Ossel (Vlerick Management School) gelooft dat dat een belangrijk argument is voor Ahold Delhaize.

Eerder dit jaar gingen Jumbo en Hema een commerciële samenwerking aan voor zowel België als Nederland. De bedoeling was dat Jumbo de huurcontracten van 17 Hema-winkels zou overnemen, waarvan twee in België, en ze zou omvormen tot Jumbo-winkels. Op nog eens zes stationslocaties in Nederland plannen de twee een gezamenlijk winkelconcept. En ze kwamen overeen dat Jumbo in zijn winkels in België en Nederland stapsgewijs Hema-producten zou verkopen. ‘Die samenwerking is een doorn in het oog van Ahold Delhaize’, zegt Van Ossel. Door Hema over te nemen, kan Ahold Delhaize zijn grote concurrent de pas afsnijden.'

Extra omzet

Niet alleen vanuit defensief standpunt zou een overname van Hema hout snijden voor Ahold Delhaize. Ook vanuit offensief oogpunt valt er wat voor te zeggen. ‘De voedingsmarkt is een mature markt, waar nog weinig groei in zit’, zegt Van Ossel. ‘De groei zit in de niet-kruidenierswaren. Als Albert Heijn en/of Delhaize Hema-producten in hun assortiment kunnen leggen, kan dat leiden tot extra omzet. Omgekeerd beschikt Hema in zijn winkels al over een klein kruideniershoekje. Als het dat kan uitbreiden met een vers assortiment, kan dat extra omzet betekenen voor Hema. En niet te vergeten, synergieën zijn mogelijk tussen de twee ketens, waardoor kosten bespaard kunnen worden.'

Keuze maken

Dat Jumbo niet opduikt in de overnamestrijd rond Hema, is verbazend. De twee partijen zijn geen onbekenden voor elkaar en Jumbo zou met de overname van Hema het aantal winkellocaties meer dan verdubbelen. Hema telt 771 winkels, waarvan 543 in Nederland en 103 in België. Maar ook onder meer in Duitsland, Spanje, Griekenland en Frankrijk is de keten actief. Jumbo telt 700 winkels, waaronder vier in België. Recent belandden ook twee Alvo-supermarkten bij Jumbo.

Toch lijkt Hema geen prioriteit voor de Brabantse winkelketen. Onlangs ontkende Jumbo enige interesse te hebben in Hema. Volgens Van Ossel kan Jumbo niet op alle paarden tegelijk wedden en moet de keten keuzes maken. ‘Er is niet alleen de expansie in België, ze zet ook fors in op e-commerce en ze heeft La PLace (restaurantketen) overgenomen. Als Jumbo alsnog opduikt, zal Ahold Delhaize alles in het werk stellen om de kaas niet van zijn brood te laten eten. Ondanks de inkoop van eigen aandelen zit Ahold Delhaize op een pak geld. Een overname van Hema zou een peulschil zijn.’ Eind vorig jaar had Ahold Delhaize bijna 2,5 miljard euro aan cash.

Zotte prijs

Of daarmee de weg voor Ahold Delhaize vrij is voor een overname van Hema, is verre van zeker. ‘Ze gaan zeker geen zotte prijs betalen’ meent Van Ossel. Aan de verkoopzijde staat een collectief van schuldeisers. Die hebben er onlangs mee ingestemd de schuldenberg van Hema te doen krimpen van circa 750 miljoen euro naar 300 miljoen door schulden om te zetten in aandelen. Door die transactie verwierven de schuldeisers de controle over Hema en werd de vorige eigenaar, Marcel Boekhoorn, na anderhalf jaar buitenspel gezet.

De schuldeisers zullen niet aarzelen de keten langer te houden als er onvoldoende centen op tafel komen.