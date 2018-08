Ahold Delhaize doet beter dan verwacht

In de VS, de belangrijkste markt van de Nederlandse groep, blijft Ahold Delhaize stabiel.

De Nederlandse supermarktgroep Ahold Delhaize zag de verkoop tussen april en juni dit jaar afkloppen op 15,53 miljard euro. Dat is een beetje meer dan analisten hadden gedacht. Het gaat om een stijging van 0,9 procent aan constante wisselkoersen.

De onderliggende bedrijfswinst van de groep boven winkelmerken zoals Delhaize, Albert Heijn en Bol.com kwam uit op 616 miljoen euro. Dat is 2 miljoen euro meer dan waarop analisten hadden gerekend. Het gaat om een daling van 2 procent, maar een stijging van 2,3 procent aan constante wisselkoersen.

Verenigde Staten

In de VS - dat goed is voor twee derde van de omzet - boekte Ahold Delhaize 10,96 miljard dollar omzet (9,2 miljard euro). Dat is exact waar analisten op hadden gerekend.

We spenderen even veel in onze infrastructuur als onze concurrenten. Zo'n 3 procent van onze jaaromzet. Jeff Carr Financieel directeur

De onderliggende bedrijfswinst in de VS bedroeg 616 miljoen euro. Dat is 2 miljoen euro meer dan waar op was gerekend. De Amerikaanse marge stijgt van 3,9 naar 4 procent.

Dinsdag kreeg Ahold Delhaize nog forse kritiek over zijn Amerikaanse activiteiten, die sinds een jaar extra onder druk staan door verhoogde concurrentie. Het beurshuis Berenberg zegt dat Ahold Delhaize zijn Amerikaanse winkels te weinig verzorgt. De Nederlanders zouden 1,6 miljard euro moeten investeren in de VS, klonk het. Daarop daalde de koers van Ahold Delhaize met meer dan 3 procent.

De directie van Ahold Delhaize wuifde die kritiek woensdagochtend weg. 'We winnen marktaandeel', zei CEO Frans Muller. Hij kondigde ook aan dat Ahold Delhaize de winkels van de keten Stop & Shop gaat renoveren. Dit jaar worden 20 winkels in een nieuw jasje gestoken. 'We investeren in onze winkels en in onze prijzen (prijzen verlagen, red.)', zei Muller.

'We spenderen even veel in onze infrastructuur als onze concurrenten', zei financieel directeur Jeff Carr. 'Zo'n 3 procent van onze jaaromzet.' Dit jaar wil Ahold Delhaize 1,9 miljard euro investeren in zijn infrastructuur.