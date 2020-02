Ahold Delhaize gaat nog meer besparen na sterk kwartaal

De Nederlands-Belgische retailer realiseerde in het vierde kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Topman Frans Muller scherpt de besparingsdoelstelling aan tot 1,9 miljard euro.

'Wij besloten het jaar op een hoge noot, met een sterke groepsprestatie in het vierde kwartaal', zegt CEO Muller in een persbericht. In het vierde kwartaal zag Ahold Delhaize de omzet met 5 procent stijgen tot 17,4 miljard euro. Analisten rekenden volgens Bloomberg op 17,3 miljard. Bij constante wisselkoersen bleef de omzetgroei beperkt tot 3,1 procent.

De groei deed zich voor in alle regio's waar Ahold Delhaize actief is en was vooral sterk in de Verenigde Staten (+5,8 procent in dollar), Nederland (+4,5%) en Centraal- en Zuidoost-Europa (+5,4%). In België, waar de groep naar eigen zeggen marktaandeel won, was de groei veel bescheidener: amper 0,2 procent.

Stop & Shop

Qua winstgevendheid presteerde Ahold Delhaize nog een stuk sterker. De bedrijfswinst schoot 9,4 procent hoger naar 749 miljoen euro en met 544 miljoen euro was de nettowinst 6,9 procent hoger dan een jaar eerder. De winst per aandeel (0,50 euro) overtreft de verwachting van analisten (0,45 euro).

De onderliggende operationele winstmarge verbeterde in alle regio's, maar niet in de Verenigde Staten. Een uitdagende verkoopomgeving voor Stop & Shop is de oorzaak, samen met bijkomende investeringen in de keten. Food Lion en Hannaford draaiden daarentegen als een tierelier. In België resulteerden lagere operationele kosten in een marge van 3,5 procent, wat 0,5 procentpunt beter is dan een jaar eerder.

Besparingen

De goede resultaten zijn zeker voor een deel te danken aan kostenbesparingen. Vorig jaar wist Ahold Delhaize 709 miljoen euro te besparen, een stuk meer dan de prognose van 600 miljoen. Daarom trekt topman Muller het streefdoel qua besparingen op van 1,8 tot 1,9 miljard euro voor de periode tot 2021.

Voor het lopende jaar stelt Muller een onderliggende operationele winstmarge in het vooruitzicht die grosso modo in lijn is met 2019 (4,2%).

Ahold Delhaize gaat over 2019 een dividend van 0,76 euro per aandeel uitkeren. Dat is 8,6 procent meer dan over 2018 en komt overeen met een payout-ratio van 44 procent. Aangezien de groep al in augustus een interimdividend van 0,30 euro heeft betaald, volgt dus nog een slotdividend van 0,46 euro.

Midwest

In een apart persbericht laat Ahold Delhaize weten de online verkoop van kruidenierswaren in de Amerikaanse Midwest stop te zetten. Die activiteit was goed voor 97 miljoen dollar omzet op een totale omzet uit onlineverkoop van 1,1 miljard dollar in de VS.