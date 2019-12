Ahold Delhaize investeert half miljard dollar in VS

De investering kadert in de nieuwe strategie van Ahold Delhaize voor de komende drie jaar. Het is de bedoeling dat de Amerikaanse bevoorradingsketen volledig geïntegreerd wordt en zelf voor haar distributie kan instaan. Concreet zal Ahold Delhaize USA drie distributiecentra overnemen van C&S Wholesale Grocers en twee bijkomende centra leasen. Daarnaast gaat de retailer investeren in twee volledig geautomatiseerde diepvriescentra die in het noordoosten en de Mid-Atlantic zullen worden gebouwd.

Door de distributie volledig in eigen handen te nemen zullen de Amerikaanse activiteiten de kosten drukken, producten sneller in de rekken krijgen, de relaties met leveranciers kunnen verbeteren, en de beschikbaarheid en versheid van producten voor de klanten verbeteren, aldus een persbericht.

Zonder de 'overgangskosten' zal de impact op de onderliggende bedrijfswinst van Ahold Delhaize USA neutraal zijn in 2020 en 2021, en voor 60 miljoen dollar positief zijn in 2022. Vanaf dan wordt op een positieve impact van meer dan 100 miljoen dollar per jaar gerekend. De 'overgangskosten' zullen de komende drie jaar naar schatting 160 miljoen dollar bedragen. Zij zullen in 2020 en 2021 een negatieve impact hebben van telkens 50 miljoen dollar op de onderliggende bedrijfswinst, en van 60 miljoen in 2022.