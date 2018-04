Ahold Delhaize kleurt steeds Oranjer

Terwijl Ahold Delhaize volop sleutelt aan een nieuwe strategie voor Delhaize, voert de supermarkt een machtswissel door aan de top. Frans Muller, die een cruciale rol speelde in de fusie, volgt deze zomer CEO Dick Boer op. Ondertussen halveert het aantal Belgen in de raad van bestuur.

'The natural choice’. De Belgisch-Nederlandse supermarktreus Ahold Delhaize liet er gisteren geen twijfel over bestaan. De 57-jarige Nederlander Frans Muller was volgens het bedrijf ‘de logische keuze’ om zijn 60-jarige landgenoot Dick Boer op te volgen als CEO.

Als Frans Muller op 1 juli de fakkel overneemt, zal Delhaize opnieuw hoog op de prioriteitenlijst staan. De Belgische tak is het zorgenkind van de groep.

Boer, die er een carrière van twintig jaar bij Ahold Delhaize heeft opzitten, gaat vanaf juli met pensioen. Tot 2019 blijft hij wel aan boord als adviseur. Boers vertrek komt iets vroeger dan de meeste analisten hadden verwacht, ook als werd er al enkele maanden gespeculeerd op een wissel van de macht bij Ahold Delhaize.

Dat Frans Muller, die voor de fusie bij Delhaize werkte, de fakkel overneemt als CEO komt wellicht voor niemand als een verrassing. Sinds het Nederlandse Ahold, de groep boven Albert Heijn en bol.com, in 2016 zijn Belgische sectorgenoot Delhaize inlijfde, gold de manager uit Amstelveen als de nummer twee binnen de groep. Hij was verantwoordelijk voor de integratie van de twee retailers.

Gemor De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de activistische aandeelhouder Ciam vinden dat het bestuur van Ahold Delhaize zijn beschermingsconstructie niet zomaar mag verlengen. Dat schrijft De Financiële Telegraaf. In een brief aan de distributiegroep stelt de VEB dat volgens wettelijke regels een verlenging van die beschermingswal eerst moet worden voorgelegd aan de aandeelhouders. Ahold Delhaize wordt beschermd door de Stichting Continuïteit Ahold Delhaize. Via de uitgifte van preferente aandelen kan de groep ongewenste kopers weren of een opsplitsing tegenhouden. Die bescherming kan tot eind december worden verlengd, volgens Ahold Delhaize zonder toestemming van de aandeelhouders. Maar de VEB en Ciam denken daar anders over. Volgens de VEB kent Ahold Delhaize dan opnieuw een optierecht toe aan de stichting en moet dat volgens de wet wel degelijk worden voorgelegd aan de aandeelhouders. De aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize komt op 11 april bij elkaar. De verlenging van de beschermingsconstructie staat niet op de agenda.

Mijnheer Bezem

De Nederlandse bedrijfscultuur van Ahold verzoenen met de Belgische cultuur van Delhaize is eenvoudiger dan velen zouden denken, zei Muller twee jaar geleden in De Tijd. ‘95 procent van hun DNA komt overeen. Beide ondernemingen zijn met supermarkten bezig, hebben ambitieuze e-commerceplannen en zijn gefocust op de VS. Er zijn verschillen, maar die zijn klein.’

Dat Muller het Belgische Delhaize door en door kent, helpt natuurlijk ook. Twee jaar voor de fusie volgde hij de Belg Pierre-Olivier Beckers op aan het hoofd van Delhaize. Om de supermarkten opnieuw winstgevend te maken, voerde de Nederlander prompt een zware saneringsoperatie door, waarbij Delhaize meer dan 2.000 banen schrapte. Het leverde hem maanden van vakbondsprotest en de bijnaam Mijnheer Bezem op.

Als Muller deze zomer CEO wordt van Ahold Delhaize, zal de Belgische supermarktgroep andermaal hoog op zijn prioriteitenlijst staan. Eind februari, bij de presentatie van de resultaten, bleek dat Delhaize het zorgenkind is geworden van de groep. Het marktaandeel van de Belgische tak zakte vorig jaar naar zijn laagste punt in tien jaar (23,8 procent). De bedrijfswinst van de Belgische keten daalde met 9,1 procent tot 110 miljoen euro. De omzet bleef stabiel op 4,9 miljard euro.

Nieuwe strategie

Om orde op zaken te stellen werkt Xavier Piesvaux, de nieuwe CEO van Delhaize, vandaag volop aan een nieuw strategisch plan. Maar moedergroep Ahold Delhaize houdt de zaken wel nauwlettend in de gaten vanuit haar hoofdzetel in Zaandam. Piesvaux moet bij het uitstippelen van zijn nieuwe koers nauw samenwerken met Wouter Kolk, verantwoordelijk voor de Beneluxoperaties van Ahold Delhaize en de CEO van Albert Heijn.

Ahold Delhaize wil zijn nieuwe strategie tegen de zomer klaar hebben. De groep liet wel al verstaan dat het niet de bedoeling is dat er opnieuw jobs worden geschrapt bij de Belgische supermarktketen.