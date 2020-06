Ahold Delhaize koopt 62 Amerikaanse winkels

De Nederlandse supermarktgroep Ahold Delhaize breidt uit aan de Amerikaanse oostkust. Ze koopt 62 BI-LO- en Harveys-supermarkten. Binnenkort prijkt de Delhaize-leeuw op hun gevel.

Ahold Delhaize krijgt er door de overname 62 Amerikaanse winkels en een distributiecentrum bij. Ze liggen in de Amerikaanse oostkuststaten North Carolina, South Carolina en Georgia. Het overnamebedrag is niet bekend.

De winkels krijgen niet het logo van de Europese Ahold Delhaize-merken Albert Heijn of Delhaize, wel die van Food Lion. Die Amerikaanse keten van de Nederlandse groep heeft al meer dan 1.000 winkels op de Amerikaanse oostkust. Ahold Delhaize boekt twee derde van zijn omzet in de VS.

Leeuw

In het Food Lion-logo prijkt dezelfde leeuw als in het logo van Delhaize. De Amerikaanse keten was jarenlang in handen van de voormalige Belgische Delhaize-groep, die enkele jaren geleden door Ahold werd overgenomen.

De Delhaize-leeuw is geen onbekende voor het personeel van de overgenomen 62 winkels, met de namen BI-LO en Harveys. Die laatste was tot zes jaar geleden nog eigendom van Delhaize Group. Ahold Delhaize wil de winkels omvormen tot Food Lions, maar van de Amerikaanse concurrentiewaakhond moet het mogelijk enkele winkels sluiten of verkopen.

Dat Ahold Delhaize op overnamejacht is in de VS, was al langer duidelijk. Vorig jaar kocht de groep 37 supermarkten in New York en bouwde ze om naar zijn Stop&Shop-formule.