Ahold Delhaize mengt zich in strijd om Hema

Volgens Het Financieele Dagblad heeft Ahold Delhaize de zakenbank Lazard aangesteld om het dossier in goede banen te leiden.

In 2007 toonde het bedrijf al interesse maar toen ging Lion Capital met Hema lopen. Toen die het drie jaar later weer te koop zette, deed Ahold Delhaize naar verluidt een bod van 1,3 miljard euro (inclusief schulden), maar Lion wilde meer.

Stormweer

Hema kwam door de coronacrisis in stormweer terecht. Door problemen met de terugbetaling van een lening kwamen de schuldeisers aan zet. Door de omzetting van schulden naar aandelen namen ze de controle over het bedrijf, tot grote frustratie van de Nederlandse zakenman Marcel Boekhoorn.

Boekhoorn was eind 2018 eigenaar geworden van Hema en stopte er een bom geld in om een turnaround te realiseren. Maar voor de Nederlander – die gekend staat als de ‘man die lachend rijk wordt’ – liep het faliekant af. Zijn ultieme voorstel werd door de schuldeisers afgewezen. Die rekenden er namelijk op dat ze meer geld uit de brand kunnen slepen door de keten zelf over te nemen en te verkopen aan een derde partij.