'Ahold Delhaize moet 1,6 miljard investeren in VS'

Het beurshuis Berenberg pakt daags voor de halfjaarresultaten van supermarktgroep Ahold Delhaize uit met een vernietigend rapport over het bedrijf. De analisten laken de 'onderinvestering' in de VS, de grootste markt van de groep.

Het beurshuis Berenberg start de opvolging van Ahold Delhaize met een verkoopadvies en een koersdoel van 18,20 euro, 16 procent onder de huidige koers. Het bedrijf rapporteert woensdag voorbeurs zijn halfjaarcijfers.

De analisten zijn niet mals voor de groep van CEO Frans Muller. 'Ahold Delhaize moet in de VS - waar het 60 procent van zijn winst boekt - dringend investeren in zijn prijzenbeleid, winkels en klantentevredenheid', luidt het. De analisten schuiven een bedrag van 1,6 miljard dollar naar voor.

E-commerce kan heel wat marge kosten, maar de op de lange termijn zijn de investeringen noodzakelijk. Berenberg

Volgens Berenberg is Ahold Delhaize een vierde duurder dan Walmart en 10 procent duurder dan Kroger. Prijzenbrekers Aldi en Lidl zijn aan een agressieve opmars bezig in de VS, wat Walmart 20 procent in zijn prijzen deed snoeien in elf staten waar het concurreert met Aldi. Ahold Delhaize daarentegen reageerde nog niet (voldoende), luidt het.