Ahold Delhaize trekt winstprognoses nogmaals op

De supermarktketen legt de lat voor de tweede keer in drie maanden hoger.

Ahold Delhaize rekent na een stevig rapport over het tweede kwartaal nu voor heel 2021 op een groei van de winst per aandeel van 15 à 20 procent tegenover 2019. Jawel, 2019: de holding boven supermarktketens als Albert Heijn, Delhaize en Stop & Shop vergelijkt liever met het precoronajaar 2019, in plaats van het voor kruideniers uitzonderlijke pandemiejaar 2020.

De oorspronkelijke doelstelling voor dit jaar lag op 5 à 10 procent groei. In mei legde het management de lat al eens hoger op 10 à 15 procent groei, maar ook dat blijkt nu te weinig ambitieus.

‘We zijn tevreden over de prestaties in het tweede kwartaal’, zegt Frans Muller, CEO van Ahold Delhaize.

In het tweede kwartaal haalde het bedrijf 18,6 miljard euro omzet en 832 miljoen euro bedrijfswinst. Dat is aanzienlijk meer dan de analistenverwachtingen. Die rekenden op respectievelijk op 17, 8 miljard en 742 miljoen euro. De nettowinst per aandeel tikte af op 0,53 euro.

Online groei

De onlineverkopen bleven stevig doorgroeien tijdens het voorbije kwartaal. In de VS haalde Ahold Delhaize 61 procent meer omzet online, in Europa was dat 27 procent. Bol.com registreerde 24 procent meer omzet.

24% Bol.com, dochterbedrijf van Ahold Delhaize, haalde in het voorbije kwartaal 24 procent meer verkopen. Dat komt bovenop de 65 procent groei in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Ahold Delhaize verwacht dat de winstmarge in 2021 zal uitkomen op 4,3 procent, tegenover de oospronkelijke ambitie van ‘minstens 4 procent’. Het management rekent op 750 miljoen besparingen om de kosteninflatie - denk aan duurder transport - te counteren .

Dividend

De groep keert een interimdividend van 0,43 euro per aandeel uit, wat overeenkomt met 40 procent van de winst per aandeel tijdens het eerste halfjaar. Het interimdividend is lager dan vorig jaar, maar Ahold Delhaize herhaalt dat het dividend over het volledige boekjaar zal stijgen.