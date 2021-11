Ahold Delhaize verhoogt prognose na sterk rapport

Ahold Delhaize heeft er zo'n goede zomer opzitten dat topman Frans Muller de verwachtingen voor het volledige jaar verhoogt. De onderliggende winstmarge zal dit jaar ongeveer 4,4 procent bedragen. Eerder rekende het bedrijf op 4,3 procent. De verwachte vrije kasstroom zal op 1,7 miljard euro uitkomen, of 100 miljoen meer dan eerder gedacht. De prognose van de onderliggende winst per aandeel gaat van 15 tot 20 procent naar 20 tot 25 procent.

Meer groei dan verwacht

De omzet bedroeg 18,5 miljard euro. Dat is aan constante wisselkoersen 4,6 procent meer dan in het derde kwartaal van 2020, toen Ahold Delhaize fors groeide dankzij hamsterende klanten. De omzet kwam hoger uit dan de 18 miljard waarop beursanalisten vooraf gerekend hadden.

Meer e-commerce

Bol.com en de Centraal- en Zuid-Europese supermarktketens presteerden erg goed, geeft Ahold Delhaize in een persbericht aan. Albert Heijn sprong er zelfs bovenuit. Delhaize had het moeilijker. De keten zag af door de overstromingen die Wallonië deze zomer teisterden. Ze deden de logistiek van Delhaize in de soep draaien, waardoor de keten enkele weken in het hele land kampte met lege rekken.