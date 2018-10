Ahold Delhaize wapent zich tegen Amazon

De supermarktketen Albert Heijn en de webwinkel Bol.com gaan nauw samenwerken. De zusterketen Delhaize blijft voorlopig aan de kant staan.

De Nederlandse winkelgroep Ahold Delhaize versmelt delen van de webwinkel van Albert Heijn met die van Bol.com. Voortaan kunnen mensen met een Bol.com-account inloggen bij AH.nl en omgekeerd. Bovendien zijn abonnees van Bol.com Select voortaan automatisch en zonder meerkosten abonnee bij de gelijkaardige service van AH.nl.

Dat Delhaize niet meedoet komt doordat de keten momenteel orde op zaken stelt in zijn stenen winkels. Gino Van Ossel Winkelexpert (Vlerick)

Wie Bol.com Select neemt, betaalt eenmalig 6,99 euro en kan nadien 16 miljoen producten van Bol.com zonder leveringskosten thuis geleverd krijgen. Dat geldt ook voor bestellingen die minder kosten dan 20 euro. Ook de leveringskosten van AH.nl vervallen nu dus voor Bol.com Select-abonnees. Zo wil Ahold Delhaize klanten van zijn ene dochter klant maken bij de andere.

'De nieuwe samenwerking tussen Bol.com en Albert Heijn is een antwoord op Amazon', zegt Gino Van Ossel, een winkelexpert van de businessschool Vlerick. Amazon is in de Benelux actief met Amazon Prime, een abonnementsdienst die lijkt op Bol.com Select. 'Voorlopig net zoals Bol.com alleen met niet-voedingsproducten. Maar Amazon wil op termijn ook voeding toevoegen aan Prime. Daarom is het logisch dat Albert Heijn en Bol.com de krachten bundelen.'

In de VS is Amazon al actief met zowel voeding als niet-voeding. Een jaar geleden nam Amazon de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods over en waarnemers gaan ervan uit dat dat voorbeeld navolging zal krijgen in de rest van de wereld, mogelijk ook in de Benelux. 'Ook in de VS is Amazon nog een vrij kleine speler met voeding, maar het gaat er gestaag mee verder', zegt Van Ossel.

Een jaar geleden bracht Ahold Delhaize Bol.com, Albert Heijn en hun Belgische zusterketen Delhaize onze één directeur: de Nederlander Wouter Kolk. Toen al klonk dat er een nauwere samenwerking zou komen tussen Bol.com en AH.nl.

Nauwe banden

Dat Delhaize niet bij het project betrokken wordt, is opmerkelijk. Er is nog geen enkele samenwerking tussen Delhaize en Bol.com, nochtans ook in Vlaanderen een populaire webwinkel. Beide bedrijven spreken al enkele maanden met elkaar, maar voorlopig zonder resultaat.

Dat uitgerekend Bol.com en Albert Heijn met dit project komen is te verklaren doordat beide al jaren zusterbedrijven zijn en er dus nauwe banden zijn. Maarten van Tartwijk Woordvoerder Ahold Delhaize

De Albert Heijn-supermarkten in Nederland en België hebben al enkele jaren een Bol.com-afhaalpunt. Bol.com kan er zijn verkoop mee opdrijven en Albert Heijn lokt er meer bezoekers mee.

'Dat uitgerekend Bol.com en Albert Heijn met dit project komen, is te verklaren doordat beide al jaren zusterbedrijven zijn en dus nauwe banden hebben', zegt Ahold Delhaize-woordvoerder Maarten van Tartwijk. 'Delhaize is minder lang een zusterbedrijf.' De Belgische keten werd nog maar twee jaar geleden overgenomen door Ahold Delhaize. Volgens het bedrijf kan ook Delhaize aan het project worden toegevoegd als het in Nederland een succes wordt.

Andere katten te geselen

Volgens waarnemers is Delhaize nog niet klaar voor een doorgedreven samenwerking met Bol.com. Delhaize heeft andere katten te geselen. De 120 winkels die de keten zelf uitbaat, presteren nog altijd ondermaats. Delhaize wil een nieuwe werkorganisatie doorvoeren en zijn personeel flexibeler inzetten. Dat loopt niet van een leien dakje. Vorige week dreigden de vakbonden nog met een staking, die intussen weer is afgewend. Jarenlang boerden de omzet en de winst van Delhaize achteruit. Pas sinds enkele maanden is er een verbetering.