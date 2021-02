Ahold Delhaize ziet onlineverkopen boomen

De supermarktketen verpulverde over 2020 een jaar vroeger dan verwacht de doelstelling voor e-commerce. De keerzijde van de pandemieboost zijn de stevig oplopende kosten.

Zeggen dat de pandemie de rode draad is doorheen het rapport van Ahold Delhaize over het vierde kwartaal en 2020 is een understatement.

Een iets is zeker: de bovenste lijn boomt. Over boekjaar 2020 steeg de omzet 13 procent naar 74,7 miljard euro. Het effectief van de pandemie was het grootst op de belangrijkste markt, de Verenigde Staten. De Amerikaanse ketens als Food Lion, Hannaford & Giant, goed voor 60 procent van de groepsomzet, krikten de verkopen 16 procent op tot 51,8 miljard dollar (45,5 miljard euro).

+67% ONLINEBOOM Ahold Delhaize krikte de onlineverkopen in 2020 met ruim twee derde op

Analisten merkten dit voorjaar al op dat Amerikanen veel meer een traditie kennen om buitenshuis te eten dan Europeanen, vandaar dat de shift van de horeca naar thuisverkopen in de Verenigde Staten winkels nog meer uitgesproken was. Niet dat de verkopen in Europa - hoofdzakelijk Albert Heijn in Nederland en Delhaize in België - niet boomden: plus 12 procent naar 29,3 miljard euro.

E-commerce

Het meest frappant, ook met dank aan het p-woord: de boomende e-commerce. De onlineverkopen stegen 67 procent naar 7,58 miljard euro, met een verdubbeling in de Verenigde Staten en een groei van 57 procent in Europa. Een boom die duidelijk geen tijdelijk fenomeen zal blijken: CEO Frans Muller verwacht in 2021 een verdere groei van 30 procent van de onlineverkopen, zelfs tegenover het sterke 2020 dus. Met andere woorden: de doelstelling voor 7 miljard onlineverkopen tegen eind 2021 is dankzij de pandemie met een jaar voorsprong ruim overschreden.

Maar in de rest van de resultatenrekening is die boom minder aanwezig. Over heel 2020 steeg de winstmarge wel van 4,2 naar 4,8 procent, maar in het vierde kwartaal zakte de marge van 4,4 naar 4,1 procent. En ook voor 2021 rekent Muller voorzichtig op een marge van 'minstens 4 procent'.

De reden is dubbel: ten eerste moeten supermarkten om de toeloop van shoppers op te vangen meer investeren in veiligheid en personeel. De werkingskosten stegen in 2020 met 10 procent, tot 14,37 miljard euro.

Ten tweede is e-commerce in de voedingssector tot nog toe minder rendabel dan in de 'bakstenen' winkels, een gegeven waar zeker Britse supermarkten - waar online kruideniersverkopen veel meer ingeburgerd zijn dan op het continent - tijdens de pandemie mee kampen.