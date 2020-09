Akkoord tussen directie en vakbonden bij Aldi

De onderhandelingen dinsdag tussen de directie en de vakbonden bij Aldi zijn constructief verlopen en hebben een akkoord opgeleverd.

Dat zegt Aldi België, dat over de inhoud van het akkoord geen details geeft. Volgens de socialistische vakbond BBTK heeft Aldi in afwachting van een nationaal gesprek midden september inspanningen gedaan om onder meer de winkelmanagers de werkdruk te laten beperken.

Maandag bleven zo'n 25 winkels in Oost-Vlaanderen dicht door een stakingsactie. Het ging om een actie van winkels die vallen onder de centrale Erpe-Mere. Volgens de vakbonden was er al langer een probleem van hoge werkdruk en is er onvoldoende compensatie tijdens de coronacrisis.

De vakbonden sturen niet aan op verdere acties tot het nationaal overleg midden september.

'De gesprekken tussen vakbonden en directie zijn constructief verlopen', zegt woordvoerder Dieter Snoeck van Aldi België. 'Er is een akkoord gesloten over de openstaande punten maar we kunnen niet ingaan op de details.'