Albert Heijn blijft in België en opent tientallen winkels

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn gaan nauwer samenwerken met zusterketen Delhaize. Beide ketens behouden hun eigen hoofdkantoor.

Supermarktketen Albert Heijn blijft aanwezig in België, heeft moederbedrijf Ahold Delhaize beslist. Albert Heijn opent 30 tot 50 nieuwe winkels en verdubbelt zo zijn winkelpark, dat nu 42 winkels telt.

Met de aankondiging beantwoordt Ahold Delhaize eindelijk de vraag die gesteld wordt sinds Ahold in 2016 zijn Belgische concurrent Delhaize overnam. Waarnemers vroegen zich af of Albert Heijn zich na de overname zou terugtrekken uit de Belgische markt.

Ook nieuwe Delhaizes

Ook zusterketen Delhaize zal nieuwe winkel openen, zegt CEO Xavier Piesvaux aan de krant L'Echo. Het gaat om zo'n 100 in de komende drie tot vier jaar.

In de Delhaize-winkels komen afhaalpunten van Bol.com. Maarten van Tartwijk Woordvoerder Ahold Delhaize

Dat is in lijn met wat Delhaize eerder bekend maakte. In juni zei Piesvaux dat zijn keten in 2019 40 nieuwe winkels zou openen.

Delhaize wil winkels openen die uitgebaat worden door zelfstandigen, maar ook winkels die Delhaize zelf uitbaat zijn volgens de CEO niet uitgesloten.

Daarnaast wil de keten - zoals eerder aangekondigd - 200 winkels openen van Fresh Atelier. Dat is een stadswinkel waar verse voeding wordt gemaakt en klanten online bestelde boodschappen kunnen afhalen.

Jumbo

Door de beslissing blijven Delhaize en Albert Heijn elkaar beconcurreren, al relativeert Piesvaux die kannibalisatie. 'De twee merken positioneren zich anders. Bij Delhaize gaan klanten vooral voor de ervaring, het assortiment en het lokale aanbod. Bij Albert Heijn gaan ze voor lage prijzen, Nederlandse producten en service.'

Dat Ahold Delhaize het goedkope imago van Albert Heijn in België wil blijven inzetten, is wellicht geen toeval. Al jaren bekampt concurrent Colruyt Delhaize met lage prijzen en later dit jaar wil de Nederlandse keten Jumbo Belgische winkels openen. Ook Jumbo pakt uit met 'de laagste prijs'.

Bol.com

De organisaties achter Delhaize en Albert Heijn smelten niet samen. Delhaize behoudt zijn hoofdkantoor in Molenbeek en Albert Heijn het zijne in Antwerpen. Dat betekent dat beide hun eigen CEO, financiële dienst en personeelsdienst blijven behouden. Wanneer ze nieuwe winkels openen, zullen ze wel met elkaar afstemmen waar die komen.

Ook de logistiek blijft onveranderd. De Delhaize-winkels worden beleverd door de Belgische Delhaize-magazijnen en de Albert Heijn-winkels door Nederlandse magazijnen.

Maandag kondigde Ahold Delhaize ook aan dat Delhaize ook nauwer zal samenwerken met de webwinkel Bol.com, dat ook een onderdeel is van de Nederlandse supermarktgroep. 'In de Delhaize-winkels zullen afhaalpunten komen van Bol.com', zegt Ahold Delhaize-woordvierder Maarten van Tartwijk. 'De Belgische en Nederlandse Albert Heijn-winkels hebben al zulke afhaalpunten.'